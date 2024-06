One Piece: Die 5 stärksten Kämpfer ohne Teufelsfrucht im Ranking

Durch die Teufelsfrüchte bekommen die Charaktere in One Piece besondere Kräfte, die sie zu starken Kämpfern machen. Doch es gibt auch einige Figuren, die sich auch ohne Teufelskräfte durchs Leben kämpfen. MeinMMO stellt euch fünf Charaktere vor, die auch ohne Teufelskraft gut zurechtkommen.

Achtung, hierbei handelt es sich um den aktuellen Stand aus Manga und Anime. Deshalb könnten einige Plätze und Kopfgelder ein Spoiler für euch sein.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Die folgenden Faktoren wurden bei der Erstellung der Liste berücksichtigt:

Die Kämpfer haben keine Teufelsfrucht gegessen oder es ist noch nicht bekannt, dass sie eine gegessen hätten.

Die Personen sind noch am Leben. Damit fallen Charaktere wie Gol D. Roger und Kozuki Oden aus dem Ranking raus.

Die Figuren können sowohl der Marine als auch den Piraten oder der Revolutionsarmee angehören.

Die Mitglieder der Strohhutbande haben wir hierbei nicht berücksichtigt. Für sie haben wir ein eigenes Ranking erstellt.

Das Ranking wurde außerdem mit persönlichen Präferenzen erstellt und ist nicht zu 100 % objektiv. Solltet ihr andere Charaktere im Ranking sehen, schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare.

Platz 5: Silvers Rayleigh

Der Pirat befindet sich im Ruhestand.

Fraktion: Vizekapitän im Ruhestand, Roger-Piratenbande

Kopfgeld: unbekannt

Silvers Rayleigh hat zwar seine besten Tage schon hinter sich, doch trotzdem ist er ein ernstzunehmender Kämpfer. Er beherrscht alle drei Arten von Haki und hat Ruffy einem Training unterzogen, in dem er die Beherrschung der drei Haki-Arten lernt.

Er hat trotz seines Alters bewiesen, was in ihm steckt. So konnte er mühelos mit der Lichtgeschwindigkeit von Marine-Admiral Kizaru mithalten, um Ruffy und seine Crew vor ihm zu beschützen. Vermutlich wäre er zu der Zeit, als er die noch rechte Hand von Gol D. Roger war, einige Plätze im Ranking hinaufgerutscht.

Platz 4: Ben Backman

Er bewahrt immer einen kühlen Kopf.

Fraktion: Vizekapitän, Rothaar-Piratenbande

Kopfgeld: unbekannt

Auch Ben Backman ist mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter, wenn auch nicht so alt wie Rayleigh. Er ist im Ranking auf Platz 4 gelandet, obwohl er sich bislang in keinem einzigen Kampf gezeigt hat. Doch die Tatsache, dass er der Vizekapitän eines der Vier Kaiser ist, spricht für sich. Marineoffizier Brannew hat außerdem verraten, dass er ein hohes Kopfgeld besitzt.

Backman selbst behauptet von sich, dass es ein ganzes Kriegsschiff brauchen würde, um ihn aufzuhalten. Er nutzt sein Gewehr als Waffe und kann die abgefeuerten Kugeln mit Haki verstärken. Sogar Vizeadmiral Kizaru hat großen Respekt vor ihm. Auch wenn wir hier etwas spekulieren müssen, glauben wir, dass er einiges auf dem Kasten hat.