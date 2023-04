Wir mussten 2 Typen erklären, warum Multiplayer besser ist als Singleplayer – Aber die bleiben sture Böcke

Eigentlich weiß ja jeder, dass Multiplayer-Games grundsätzlich erst mal besser sind als Singleplayer-Games. Muss man gerade euch nicht erklären. Zumindest 2 Leute konnten das aber nicht verstehen: Podcast-Chef Michael Graf und Video-Redakteur Lennard Willms von der GameStar, die meinen, Singleplayer-Spiele seien besser. Also haben MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus und Livestream-Lead Julius Busch von der GameStar den beiden mal erklärt, warum sie falsch liegen.

Ich weiß gar nicht so genau, wo ich da eigentlich anfangen soll. Sicher will auch ich ab und an meine Ruhe, aber jedes Spiel wird grundsätzlich erst einmal besser, wenn man dabei die Stimme eines Freundes im Ohr hat – oder das Fluchen seines Gegners im Voice hört.

Koop-Games ziehen tausende Spieler an, sogar klassische Spiele wie Diablo und Elden Ring (Dark Souls) sehen jetzt ein, dass ein MMO-Ansatz die Zukunft ist. Viele Genres und Studios planen, mehr Spieler zusammenzubringen.

Singleplayer-Games werden immer mehr Nischen-Produkte für Nerds und Leute mit einem seltsamen Geschmack, wie ich es einer bin. Also, äh … natürlich mag ich Multiplayer-Spiele immer noch lieber, aber ein Gros der Singleplayer-Titel hat doch eine eher kleine Zielgruppe.

Micha und Lennard vertreten hier eine krasse Gegenposition. Sie meinen: andere Spieler stören sie in IHREN Spielen. Tja, also haben Jules und ich uns die beiden mal vorgeknöpft für eine saftige Prügelei. Also, mit Worten halt.

Ihr findet das Video unten oder auf dem YouTube-Kanal von Gamestar Talk. Aufgenommen haben wir live auf der CAGGTUS 2023:

Singleplayer sind okay, aber die Zukunft ist MMO

Auf die Gefahr hin, dass unsere Chefredakteurin Leya Jankwoski ihre Drohung wahr macht, mich zu feuern, wenn wir den Talk nicht gewinnen, muss ich beichten: auch ich spiele ab und an Singleplayer oder Spiele alleine.

Die Pathfinder-Rollenspiele etwa sind hervorragend, Dragon Age zählt bis heute zu meinen liebsten Games aller Zeiten. Manchmal ist es schön, einfach alle anderen Menschen und die Welt von sich abzuschneiden und in ein Spiel einzutauchen, bis man müde wird.

Trotzdem zeigt sich klar, dass die Entwicklung im Gaming immer mehr in Richtung Multiplayer und Social Gaming geht. Ob ihr das gut findet oder nicht, bleibt bei euch, aber die Gamer der „alten Schule“ sind eine aussterbende Spezies. Leider.

Diablo 4 und Elden Ring sind die besten aktuellen Beispiele für Games, die traditionell alleine gespielt werden und jetzt echte Koop- und sogar MMO-Features bieten. Viele Spiele in Entwicklung werden direkt mit diesem Gedanken überhaupt erst erschaffen.

Singleplayer wird es weiterhin geben, möglicherweise sogar „bessere“. Eines meiner Lieblings-Genre, Point and Clicks, hat sich dorthin entwickelt, dass mittlerweile nur noch Spiele entstehen, die genau den Geschmack der kleinen Zielgruppe treffen. Das kann also auch etwas Gutes sein.

Die großen Erfolge werden aber, mit wenigen Ausnahmen, in Zukunft Multiplayer-Titel davon tragen.

Disclaimer: Der Artikel wie auch der Talk sind alle natürlich mit einem Augenzwinkern produziert worden. Trotz des Beefs verstehen wir uns blendend und haben natürlich weder etwas gegen die Leute persönlich, noch gegen die jeweiligen Vorlieben. Jeder so, wie er mag. Mögliche blaue Augen und blutige Nasen sind reiner Zufall.