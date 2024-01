3 MMORPGs sollen Spielern Geld aus der Tasche ziehen wollen – Eines davon wurde jetzt verurteilt

Nach dem stillen Jahreswechsel gibt es nun wieder reichlich Meldungen im MMORPG-Genre. In dieser Woche ging es in der Welt der MMORPGs vor allem ums liebe Geld. MeinMMO fasst euch die wichtigsten Neuigkeiten der Woche zusammen.

Die Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Auch bei The Quinfall geht es um das liebe Geld. Spieler warnen davor, dass es sich bei dem MMORPG um Scam handeln könnte. Zur Closed Beta sind nur ausgewählte Spieler zugelassen und für die Open Beta soll eine Gebühr fällig werden.

Einige Fans raten deshalb dazu, vorsichtig bei dem MMORPG zu sein. Das Entwicklerstudio wirke für sie durch KI-Unterstützung, Assets, eine kleine Mitarbeiterzahl und nur geringfügige Kommunikation nicht vertrauenerweckend genug.

So bewirbt das Entwicklerteam ihr MMORPG The Quinfall:

The Quinfall – Alpha-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Auch bei anderen MMORPGs geht es um Geld

Das passierte bei den großen MMORPGs:

In World of Warcraft gibt es einen neuen Händler, der exklusive Waffen-Skins und ein goldenes Reittier verkauft. Die Preise haben es allerdings in sich: Ihr müsst über 2.000.000 Gold ausgeben, um die sagenhaften Schätze zu bekommen.

In World of Warcraft Classic nehmen Spieler Kopfgeldaufträge an. Sie töten den Charakter, nehmen ein Video davon auf und erhalten dafür ein kleines Entgelt. Dabei führen sie die kuriosesten Wünsche der Spieler aus.

Für Final Fantasy XIV steht in 2024 die Dawntrail-Erweiterung an, für die ebenfalls Geld fällig wird. Danach hat das Entwicklerteam von Square Enix versprochen, sich um weitere Features zu kümmern. Spieler können dort eine Menge Neuerungen erwarten.

Lost Ark bringt ebenfalls neue Inhalte. Im Januar startet ein Update, dass mit einem neuen Schwierigkeitsgrad für den Legions-Raid Brelshaza kommt. Obendrein gibt es Quality-of-Life-Verbesserungen und Balancing-Änderungen.

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

City of Heroes wurde mittlerweile eingestellt. Seit der Schließung der Server gab es Fans, die das MMORPG auf Privat-Servern weiterbetrieben. Der größte dieser Server hat jetzt die offizielle Lizenz von NCSoft bekommen, mit dem Betrieb fortzufahren.

Mad World of Age Darkness startete bereits im April 2023 als Browser-Spiel. Nun soll der Wechsel am 25. Januar 2024 zu Steam erfolgen. Mit im Gepäck sollen einige Belohnungen und neue Inhalte sein.

Ein Spieler hat 8 Jahre seines Lebens in RuneScape investiert, um alle Items zu finden, die ein Boss droppen kann. Die Geschichte zeigt, wie der Spieler vom ahnungslosen Noob zum Experten wurde.

In diesem Monat gibt es außerdem gleich zwei unterschiedliche Ingame-Events in Star Wars: The Old Republic. Das erste Event Relics of the Gree startet am 9. Januar 2024. Das zweite Event The Pirate Incursion soll am 23. Januar folgen (via mmorpg.com).

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Magic to Master ist ein neues MMORPG, das in die gleiche Kerbe wie Metin 2 einschlägt. Es orientiert sich visuell an fernöstlicher Ästhetik und bietet 4 Klassen. Der Titel soll bald auf Steam erscheinen.

Die Entwickler von TERA arbeiten an einem neuen MMORPG. Das südkoreanische Entwicklerteam enthüllte nun einen neuen Trailer und gab bekannt, dass es unter dem Namen The Starlight laufen wird.

Chrono Odyssey wirbt damit, eine wahre Next-Gen-Erfahrung zu bieten. Leider halten sich die Entwickler bislang verschlossen und veröffentlichen nur ab und zu neue Screenshots oder kleine Videos zum MMORPG. Wann die nächsten Informationen kommen, ist nicht klar (via massivelyop.com).

Damit haben wir euch alles Wichtige zusammengefasst, was in dieser Woche in der Welt der MMORPGs passiert ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO. Solltet ihr auf der Suche nach neuen MMORPGs in 2024 sein, könnte euch folgende Liste weiterhelfen:

Die 5 aussichtsreichsten neuen MMORPGs für 2024 und darüber hinaus