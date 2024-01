Seit Monaten schimpfen Fans über den Zustand von Final Fantasy 14, doch für 2024 hat der Chef des MMORPGs große Pläne

Was für neue Inhalte sollen kommen? In einem Post im reddit-Forum hat ein User zusammengetragen, was Square Enix an neuen Inhalten plant. Yoshi-P ist nämlich auf einige der Fragen von Fans eingegangen und hat sie zufriedenstellend beantwortet.

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Wieso sind Fans sauer? Am 3. Dezember 2021 erschien mit Endwalker die letzte Erweiterung der Hydaelyn-Saga. Seitdem wird die Story nur noch durch kleinere Patches vorangetrieben . In den Updates gibt es zwar neue Inhalte, doch sie stellen die Fans nicht zufrieden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to