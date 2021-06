Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Wenn ihr es in eurer Nähe schreien hört – lauft. Sonst kommt die Killer-Ziege und schickt euch direkt zum Respawn-Punkt. Außer in einer Hardcore-Welt, da beendet die Ziege eure Reise gerne permanent.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alle 30-300 Sekunden sucht die Ziege sich jedoch ein Ziel aus (abgesehen von anderen Ziegen), das sich in den letzten Sekunden nicht bewegt hat. Dann lädt die Ziege kurz einen Sturmangriff auf und stürmt dann auf das Ziel zu. Wird eine Kreatur – oder der Spieler – davon getroffen, wird das Ziel bis zu 16 Blöcke in eine Richtung gestoßen.

Insert

You are going to send email to