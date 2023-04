Minecraft Legends erscheint heute – Alles zu Release, Uhrzeit und Inhalten in 2 Minuten erklärt

Das neue Strategie-Spiel zu Minecraft hat heute seinen Release. Wir verraten euch, um wie viel Uhr ihr spielen könnt und was ihr zu den Inhalten wissen müsst.

Minecraft ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten und versucht seit einer Weile, mit weiteren Spielen in den Gaming-Markt vorzurücken. Das ist auch jetzt mit „Minecraft Legends“ der Fall. Wir verraten euch alles Wissenswerte zum neuen Spiel von Mojang.

Um welche Uhrzeit erscheint Minecraft Legends? Der Release von Minecraft Legends ist am 18. April um 18:00 Uhr. Allerdings warnen die Entwickler bereits, dass es zu einigen Minuten Verzögerung kommen kann.

Wie ist das Gameplay von Minecraft Legends? Minecraft Legends versteht sich grundsätzlich als Action-Strategiespiel. Ihr kontrolliert euch als „Helden“ dieser Geschichte und auch zahlreiche Truppen, die aus den unterschiedlichsten Minecraft-Kreaturen bestehen. Dazu gehören:

Creeper

Zombies

Skelettbogenschützen

Verschiedenste Golems

Ihr lenkt dabei nicht nur einzelne Einheiten, sondern befehligt immer ganze Truppenverbände und hetzt sie auf die Feinde.

Auch das Bauen spielt eine Rolle in Minecraft Legends, so könnt ihr kleine Forts errichten, um eine solide Verteidigung zu haben. Das läuft allerdings nicht so kleinteilig wie im originalen Minecraft ab, sondern ihr erteilt Bauaufträge, die dann von euren treuen Dienern abgehandelt werden.

Was ist die Story von Minecraft Legends? Die ist recht simpel erklärt. Die „Overworld“ von Minecraft lebt in Frieden und Harmonie. Die Dorfbewohner haben sich mit den Zombies angefreundet, die Creeper sind nette Nachbarn und auch die Skelett-Bogenschützen sind freundliche Besucher. Doch diese Utopie wird jäh erschüttert, als die Kräfte des Nethers angreifen. Die Piglin – und andere Kreaturen – eröffnen ein Portal und strömen in die Minecraft-Welt, um sie zu erobern.

Als „Held“ der Geschichte muss der Spieler nun die verschiedenen Völker der Overworld in die Schlacht führen. Er kann dabei etwa Horden und Creepern mit sich nehmen oder Zombies in den Kampf bringen, um gegen die Piglins und deren Schergen zu bestehen.

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Minecraft Legends erscheint auf dem PC, der Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation, Steam und der Nintendo Switch. Außerdem ist das Spiel direkt Teil des Xbox Game Pass oder des PC Game Pass von Microsoft.

Muss man Minecraft gespielt haben? Nein, das scheint nicht notwendig zu sein. Auch wenn Minecraft-Veteranen natürlich viele Kreaturen wie die Zombies, die Piglins oder die berüchtigten Creeper direkt wiedererkennen, ist das nicht notwendig, um die Geschichte oder das Gameplay zu begreifen – zumal es auch einige Abweichungen gibt.

Immerhin führt Minecraft Legends auch neue Kreaturen ein, die es im normalen Minecraft gar nicht gibt. Zudem benehmen sich viele der Wesen auch etwas anders, da sie alle vereint gegen die Piglins kämpfen.

