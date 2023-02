Patch 1.20 von Minecraft nähert sich der Vollendung. Wir verraten, was im nächsten Update steckt – und welche tollen Features schon bald Einzug halten.

Inzwischen sind bereits einige Monate vergangen, seit das letzte Update zu Minecraft veröffentlicht wurde. Der Patch 1.19 mit dem Namen „The Wild“ sorgte für gemischte Gefühle. Während viele Neuerungen positiv ankamen, gab es auch Kritik, dass das Update seinem hochtrabenden Namen nicht gerecht wurde.

Mit dem anstehenden Patch 1.20 geht Mojang anders vor und hat diesem noch immer keinen Namen verliehen. Stattdessen wollen sie erstmal die Features für sich sprechen lassen – und das sind eine Menge. Wir haben alle Highlights des anstehenden Patches für euch aufgelistet.

Wann erscheint Patch 1.20? Ein genaues Release-Datum für Patch 1.20 gibt es noch nicht. Da die großen Features aber inzwischen vollständig bekannt sind, dürfte in den nächsten Wochen und Monaten nur noch der Feinschliff stattfinden. Sobald es ein verlässliches Release-Datum gibt, tragen wir das hier nach.

Neues Biom: Kirschblüten-Wald („Cherry Grove“)

Wer ein Faible für asiatische Looks hat oder einfach der Meinung ist, dass Minecraft viel mehr Pink vertragen könnte, der dürfte sich auf das neue Biom voller Kirschbäume in bester Blütezeit freuen. Die vergleichsweise kleineren Bäume mit den großen, flachen Kronen kann man aufgrund ihrer Farbe schon aus der Ferne gut erkennen.

Diese Bäume erkennt ihr schon auf große Distanz.

Kirschholz ist dabei eine ganz neue Holzsorte, mit der ihr eure Bauwerke erschaffen könnt. Wer selbst Kirschbäume in der Nähe des eigenen Heims anpflanzen will, kann Setzlinge finden und diese zu Hause einpflanzen. Schweine, Schafe und Bienen findet man in hoher Anzahl hier. Es ist allgemein ein eher friedliches Biom

Wie häufig diese Art von Wald vorkommt, ist noch nicht ganz klar – er wird aber vermutlich ein eher seltener Anblick sein.

Mit dem Kirschholz erschafft ihr sanfte, blass-pinke Farben.

Neuer Mob-Typ: Sniffer

Der Sniffer (zu deutsch vermutlich „Schnüffler“) wurde 2022 als der Mob gewählt, der dem Spiel hinzugefügt werden soll. Zur Verwunderung vieler ist der Sniffer deutlich größer als der Spieler.

Sniffer sind passive Mobs – sie greifen also niemals an, auch nicht, wenn sie provoziert werden. In freier Wildbahn „schnüffeln“ die Tiere in regelmäßigen Abständen und machen so Samenkörner ausfindig. Dabei finden sie gelegentlich Samen für die „Torchflower“, die als vollständige Blume die liebste Nahrung der Sniffer ist. Die Samen können eingepflanzt und nach einer Weile geerntet werden.

Der “Sniffer” – er ist riesig, aber friedfertig und laut den Entwicklern “uralt”.

Wie die meisten Tiere, kann man den Sniffer zur Paarung bewegen, wenn man zwei Exemplare füttert, in diesem Fall mit einer „Torchflower“. Daraufhin entsteht dann ein Sniffer-Baby, das einige Tage braucht, um ausgewachsen zu sein.

Die Torchflower kann für die Herstellung oranger Farbe verwendet werden, hat ansonsten abseits der Sniffer-Zucht bisher keinen Nutzen und dienen ansonsten nur als neue Dekoration.

Ein “Sniffer” in Bewegung – gemächlich.

Tötet man einen Sniffer, dann kann er übrigens einen Moos-Block hinterlassen, den es ansonsten nur in speziellen Höhlen zu finden gibt.

Neues Feature: Archäologie

Archäologie wurde schon lange als Feature für Minecraft angekündigt, mit dem Patch 1.20 ist es endlich so weit. Hier seid ihr in der Lage, mit 3 Fäden und 2 Stöcken einen Pinsel zu erschaffen. Mit dem Pinsel könnt ihr euch auf die Suche nach „Verdächtigem Sand“ begeben – den findet man vor allem in der Nähe von Wüsten-Pyramiden und den Wüstenbrunnen.

Mit dem Pinsel könnt ihr den verdächtigen Sand bearbeiten und so archäologische Funde freilegen. Das können wertvolle Materialien wie Diamanten, Smaragde oder sogar TNT sein, aber auch Gefäß-Scherben mit Motiven.

Pinsel und Tonkrüge sind Teil des Archäologie-Features.

Jeweils 4 von diesen Scherben lassen sich im Anschluss zu dekorativen Ton-Töpfen verarbeiten. Je nachdem, welche Ton-Scherben dabei verwendet werden, gibt es unterschiedliche Motive aus der Minecraft-Welt – etwa ein Juwel, der Schädel eines Skeletts oder auch ein jubelnder Mensch.

Das Feature erweckt den Anschein, als könnte es in Zukunft recht einfach durch neue „Ausgrabungen“ und Schätze erweitert werden.

Kosmetische Rüstungs-Anpassungen

Seid ihr es leid, dass alle Spieler in Minecraft die gleichen Rüstungen tragen? Das dürfte sich mit dem nächsten Patch ändern. Denn in den verschiedenen Gebäuden und Strukturen der Minecraft-Welt könnt ihr künftig „Schmiede-Formen“ finden. Mit diesen könnt ihr bestehende Ausrüstung modifizieren, um ein eigenes Design zu erschaffen. Es gibt 11 verschiedene Anpassungen, die jeweils 10 unterschiedliche Farben haben können. Das ermöglicht 110 verschiedene Optionen, sodass ihr etwa für eure Gruppe an Spielern eine spezielle Uniform wählen könnt.

Eingefärbte Rüstung wie diese sorgt für mehr Individualität.

Gerade auf PvP-Servern dürfte das gut ankommen, um die eigene Fraktion optisch vom Rest abzuheben, aber auch sonst ist ein einheitlicher oder individueller Look bei der Rüstung eine willkommene Abwechslung.

Netherite-Werkzeuge sind schwieriger zu erhalten

Netherite-Waffen und -Werkzeuge sind das „Non plus ultra“ in Minecraft – und aktuell zu einfach zu erhalten. Daher wird es im kommenden Update schwieriger, an die begehrten Gegenstände zu gelangen. Ihr müsst nämlich, zusätzlich zum Netherite-Barren, künftig auch eine Schmiede-Vorlage, um das entsprechende Upgrade durchzuführen. Diese Vorlagen findet ihr nur in den Überresten von Bastionen im Nether – ihr werdet also eine Weile lang suchen müssen, um die beste Ausrüstung zu erhalten.

Neue Blöcke und Objekte

Neben den neuen größeren Gameplay-Features, gibt es natürlich auch eine Reihe von neuen Blöcken und Objekten, die gebaut werden können, um die Spielwelt zu verschönern und neue Looks zu kreieren. Zu diesen neuen Dingen gehören:

Bambusholz: 9 Bambus-Teile können künftig in einen Bambusblock vereint werden. Aus diesem wiederum lassen sich Holzplanken und dann alle anderen Arten von Holt-Produkten erschaffen, also etwa Treppen, Stufen, Zäune, Türen und so weiter.

Ziseliertes Bücherregal: Eine erweiterte Form der Bücherregale, in dem man Bücher und Verzauberte Bücher lagern kann. Ihr könnt künftig also eine ganze Bibliothek mit euren Geschichten und Verzauberungen füllen, ohne dafür Kisten aufstellen zu müssen.

Pinsel: Der Pinsel wird benötigt, um Archäologie in Wüsten zu betreiben. Ihr könnt damit in verdächtigem Sand nach Edelsteinen und Relikten suchen.

Pinke Blüten: Hierbei handelt es sich um kleine Blumen, die auf natürliche Weise nur im Kirschblüten-Wald vorkommen. Ihr könnt sie mitnehmen und bis zu 4 davon auf einen Block Erde platzieren (ähnlich wie Seegurken). Mit Knochenmehl könnt ihr mehr Blüten erzeugen. Aus den Blüten könnt ihr direkt pinke Farbe gewinnen.

Hängende Schilder: Künftig könnt ihr Schilder herstellen, die nicht nur auf dem Boden stehen oder an Wänden „kleben“, sondern auch herabhängen. Dadurch ergeben sich interessante neue Möglichkeiten, etwa Straßenschilder und Bezeichnungen für Gebäude zu erstellen. Kreative Köpfe können daraus sicher noch andere Strukturen basteln.

Bedenkt, dass die meisten großen Features bereits eine Vielzahl an optischen Veränderungen für Minecraft bedeuten. Alleine die Implementierung von zwei neuen Holz-Sorten (Kirsche und Bambus) sorgt dafür, dass ihr farblich viel mehr Möglichkeiten habt.

Freut ihr euch auf das neue Minecraft-Update?

Wer etwas mehr Rechen-Power hat, sollte mal Shader in Minecraft ausprobieren.