Nach 10 Jahren wurde der nervigste Fehler in Minecraft endlich behoben

Viele Jahre haben Veteranen über den Fehler gemeckert, für Neulinge war es ein festes „Feature“ – jetzt kommt endlich der Bugfix für Minecraft.

Dass ein Spiel so lange weiterentwickelt und immer wieder überarbeitet wird wie Minecraft, ist im Gaming eine Seltenheit. Schaut man sich die ganzen Änderungen der letzten Jahre an, hat sich in der Block-Welt vieles verändert und verbessert. Doch manche Bugs haben schier unendlich lange Bestand gehabt. Über 10 Jahre war ein Fehler im Spiel, der nun endlich behoben wird.

Vermutlich haben die meisten von euch den Bug nie als solchen gesehen, sondern einfach als „Feature“ akzeptiert. Jetzt ist das vorbei.

Was ist das für ein Fehler? Der Fehler existiert bereits seit Version 1.3, die vor über 10 Jahren veröffentlicht wurde – und ist seither im Spiel. Wenn euer Charakter in Minecraft Schaden erleidet, dann neigt sich euer Blickfeld etwas schräg zur linken Seite, als Indikator dafür, dass ihr gerade angegriffen werdet. Das ist besonders dann hilfreich, wenn man ohne Sound spielt oder aufgrund von körperlichen Einschränkungen nicht so gut hören kann. Doch egal von wo ihr angegriffen werdet, der Blick zuckt immer kurz zur linken Seite – und das war eigentlich nie gewollt.

Was wurde geändert? In der neusten Snapshot-Version – eine Vorab-Testversion eines kommenden Patches – wurde das Wackeln der Kamera nun angepasst. Künftig könnt ihr an der Bewegung des Kopfes bzw. der Kamera (wenn ihr aus der Ego-Perspektive spielt), klar erkennen, aus welcher Richtung ein Angriff erfolgte. Erleidet ihr etwa von der linken Seite Schaden, dann neigt sich die Sicht kurz auf die linke Seite. Bei einem Angriff von rechts neigt sich die Kamera zur rechten Seite und ein Angriff von vorne sorgt für ein leichtes „Nicken“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was bringt das? Auch wenn der Fix für manche nur wie eine kleine Detail-Änderung aussehen mag, dürfte es gerade Spielern in Online-Matches oder auf Erkundungs-Touren deutlich helfen. Denn künftig lässt sich auf den ersten Blick erkennen, aus welcher Richtung ein Angriff durchgeführt wurde. Vorbei sind die Zeiten, in denen man panisch die Kamera herumreißt und nach dem Skelett-Bogenschützen oder PvP-Feind sucht.

Manch einer kann sich an den Fix nicht gewöhnen: Tatsächlich scheinen im entsprechenden Reddit-Beitrag nicht alle begeistert darüber zu sein, dass der Fehler nun behoben wird. Manche hatten sich so daran gewöhnt, dass es für sie einfach ein fester Teil von Minecraft geworden ist.

„Das sieht so seltsam aus! Ich habe damals mit Patch 1.4.7 angefangen, also habe ich das Feature nie gesehen und jetzt sieht es irgendwie „cursed“ für mich aus.“

„Ich bin wütend, wenn man das nicht an- und abschalten kann. Das ist cool, aber das fühlt sich für mich nicht nach Minecraft an.“

Der überwiegende Teil der Community sieht der Änderung allerdings positiv entgegen und ist eher amüsiert darüber, dass die Behebung dieses Fehlers so viele Jahre benötigt hat.