Warum euch exakt 49 Blöcke in Minecraft töten, wenn ihr Boot fahrt

Minecraft ist ein kreatives Bauspiel, in dem die Spieler ihre eigenen Welten erschaffen und mit bunten Klötzchen das erbauen, was ihnen gerade in den Sinn kommt...

Das ist so, weil du 49 Blöcke in der Höhe bist und die meisten Minecraft-Blöcke sind Würfel und jeder Würfel hat quadratische Seiten und die Quadratwurzel aus 49 ist 7.

Was ist das für eine Ausnahme? Im Subreddit von Minecraft hat der Nutzer ryancflam ein kleines Video veröffentlicht, in dem er verschiedene Fallhöhen mit dem Boot zeigt. Bei einer Distanz von 48 Blöcken ist alles gut und der Charakter überlebt. Das Gleiche geschieht bei einer Höhe von 50 Blöcken. Bei exakt 49 Blöcken jedoch zerbricht das Boot und der Charakter erleidet den vollen Fallschaden – was in den meisten Fällen zum direkten Tod führt. Dieses Video zeigt das:

