In Lost Ark steht heute, am 27. Juli, das wöchentliche Update an. Es handelt sich dabei um den ersten Patch nach dem großen Juli-Update und beinhaltet daher in erster Linie Bugfixes. Doch für Fans der Arkanistin gibt es tatsächlich etwas Neues. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was steckt im Update? Die ersten Updates nach den großen, monatlichen Patches in Lost Ark fallen in der Regel eher klein aus. So ist es auch diese Woche, denn Lost Ark bemüht sich erstmal größtenteils um Bugfixes.

Wirklich neu in dem Update sind nur zwei Dinge. Zum einen bekommt die Arkanistin endlich den ersehnten Juwel des Kaisers. Dieser wurde von Fans in der letzten Woche vermisst, da der Juwel einen bestimmten Build der Arkanistin deutlich stärker macht.

Roxx sagte im Forum, dass es ein Fehler sei, dass dieser nicht von Anfang an im Spiel gewesen sei, daher ist es im Grunde auch nur ein Bugfix. Dennoch dürfen sich alle Kaiser-Arkanistinnen nun über mehr Schaden freuen.

Was kommt noch? Die zweite Neuerung kommt auf eurer Insel zum Tragen. Dort gibt es seit dem Juli-Update eine Jukebox, die verschiedene Musikstücke spielen kann, die ihr freischalten müsst. In Korea bekamen im März alle Spieler das Stück „Trost“ geschenkt, um den weltweiten Launch von Lost Ark zu feiern.

Dieses Lied bekommen auch wir mit dem Update heute geschenkt und ihr könnt es an der Jukebox auf ihrer Insel aktivieren und spielen lassen.

Im Trailer seht ihr die Arkanistin und was sie kann:

Lost Ark heute, am Mittwoch, dem 27. Juli, bis voraussichtlich 13 Uhr down

Wie lange bleibt der Server Status offline? Das Update beginnt, wie meistens, um 9:00 Uhr morgens unserer Zeit. Pünktlich werden die Spielserver dann heruntergefahren und bleiben in dieser Woche für wahrscheinlich 4 Stunden down. Wenn alles bei dem Update nach Plan läuft, könnt ihr also ab 13 Uhr wieder nach Arkesia.

Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden und berichten rechtzeitig über Änderungen der Pläne und wenn die Server wieder online sind.

Auch auf Steam wird es vermutlich keinen großen Download geben, da die meisten Änderungen in dieser Woche eher klein ausfallen.

Alle Patch-Notes

Neben den oben beschriebenen Änderungen gibt es folgende Bugfixes für die westliche Version von Lost Ark mit dem Update am 27. Juli:

Die Warnhinweiseinstellungen im Menü wurden korrigiert und funktionieren jetzt wie geplant.

Das Problem, bei dem der aktuelle Kanal nicht im Kanalfenster angezeigt wurde, wurde behoben.

Der Text für die verschiedenen Steam-Achievements wurde aktualisiert, damit ihr besser sehen könnt, wie sie erreicht werden können.

Jukebox-Titel werden jetzt korrekt abgespielt, wenn ihr das koreanische Voiceover Pack verwendet.

Gold, welches ihr mit einem gekauften Powerpass bekommt, könnt ihr erst nach 3 Tagen verwenden.

Weil es ein unerwartetes Problem mit der wöchentlichen Beziehungstruhe gab, wurde der Gegenstand vorübergehend aus dem In-Game-Shop entfernt.

Was haltet ihr von dem wöchentlichen Update? Spielt ihr aktuell die Arkanistin und habt das Juwel vermisst? Oder ist der Patch diese Woche für euch eher von geringer Bedeutung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

