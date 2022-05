Lost Ark bekommt großen Mai-Patch und ein Vampir-MMORPG lockt mit Blut und Sex

Alles, was ihr zu dem MMORPG Lost Ark wissen müsst – in 2 Minuten

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Erzählt mal, was war denn euer persönliches Highlight? Oder haben wir vielleicht sogar etwas Wichtiges vergessen? Habt ihr vielleicht selbst etwas Spannendes erlebt, was ihr uns erzählen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Housing in MMORPGs: In welchem Spiel wohnt man am besten?

In dieser Woche stand bei den MMORPGs mal wieder Lost Ark im Fokus. Mit dem großen Update am 19. Mai wurden viele neue Inhalte veröffentlicht. Doch auch die Quartalsberichte von NCSoft und Square Enix machten Schlagzeilen. Dazu gab es einige neue MMORPG-Vorstellungen. Wir haben alle wichtigen MMORPG-News der Woche gesammelt.

Insert

You are going to send email to