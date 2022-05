MMORPG entbannt Spieler nach „Unterwäsche-Skandal“ – Liegt’s an den schwachen Spielerzahlen?

Im MMORPG ArcheAge kam es nach dem Wechsel des Publishers zu einem Exploit mit der Unterwäsche im Spiel. Wer diesen ausgenutzt hat, wurde permanent gesperrt. Doch nun hat sich Kakao Games dazu entschieden, diese permanenten Sperren nach einigen Monaten wieder rückgängig zu machen. Es wird spekuliert, dass dies mit den schwachen Spielerzahlen zusammenhängt.

Was war das für ein Exploit? Mit dem Exploit, den Kakao Games selbst als „Panty Gate“ bezeichnet, war es möglich, die Unterwäsche des Charakters mit Hilfe eines Codes für Bonus-Geschenke schnell auf die maximale Stufe zu bringen.

Dabei wurden von einigen Spielern zusätzliche Accounts erstellt, mit denen der Code ebenfalls eingelöst wurde. Es kam zu einem Crash der Wirtschaft.

Kakao Games – die Firma, die Ende 2021 das Publishing von ArcheAge übernommen hat – reagierte darauf mit einem permanenten Bann von Spielerkonten und deren neu erstellten Accounts. Doch diese Sperrung wird nun zurückgenommen.

Es war ein klarer Exploit, aber man sieht ihn nicht mehr so eng

Was sagt Kakao Games genau? In einem Statement teilte man mit, dass man die permanenten Sperren zu hart findet, gerade wenn man auf die lange Historie von ArcheAge schaue. Da inzwischen all das erwirtschaftete Gold und die Unterwäsche aus dem Spiel entfernt wurde, entschloss man sich dazu, die Sperren aufzuheben.

Einer der ersten Exploits während des Neustarts, der als „Panty Gate“ bekannt ist, führte zur dauerhaften Sperrung vieler Accounts. Obwohl uns klar war, dass dies ein Ausnutzen von Mechaniken war und die Schritte, die in diesem Prozess involviert waren, offensichtlich Exploits waren, haben wir die Haltung, die wir während dieses Vorfalls eingenommen haben, überprüft, um festzustellen, ob unsere Handlungen korrekt und im besten Interesse der ArcheAge-Community waren. via ArcheAge

Offensichtlich waren die Handlungen nicht im Interesse der Community. Was das genau bedeutet, wird nicht erläutert. Allerdings haben einige Spieler eine Vermutung.

Eine Entschädigung für die gesperrten Spieler wird es übrigens nicht geben. Auch die zusätzlich erstellten Accounts, um den Exploit auszunutzen, bleiben weiter gesperrt.

Sind die schwachen Spielerzahlen ein Grund für die Entsperrung?

Was ist das Interesse der Community? Damit ein MMORPG Spaß macht, braucht es in erster Linie gute Mitspieler. Doch genau die sind in ArcheAge schwer zu finden. Vieles sieht derzeit danach aus, als würde das MMORPG langsam aussterben:

Auf Steam spielten in den letzten 24 Stunden im Peak 101 Spieler gleichzeitig ArcheAge. Der Rekord liegt bei 6.509 Spielern im Jahr 2014 (via SteamDB).

ArcheAge Unchained spielten sogar nur 798 Spieler gleichzeitig im Peak. Die höchste Zahl liegt hier bei 7.242 Spielern im Jahr 2019 – dem Release-Jahr des Ablegers.

Hinzu kommt, dass es nahezu keinen Austausch über die MMORPGs gibt. Das reddit von ArcheAge hatte in den letzten 7 Tagen nur 3 neue Threads. Auf der Startseite befinden sich mehrere Beiträge, in denen gefragt wird, auf welchen Servern überhaupt noch Spieler sind oder ob ArcheAge 2022 komplett tot sei.

Ein Forum gibt es seit dem Wechsel zu Kakao Games ebenfalls nicht mehr, dafür jedoch einen Discord-Server. Dort gibt es zumindest ein wenig Austausch mit den CMs von Kakao Games.

Die Stimmung ist schlecht: Zuletzt brachte Kakao Games und der Entwickler XL Games die Spieler immer wieder gegen sich auf, weil Bugs und Exploits teilweise wochen- oder monatelang bestehen blieben, es zu unberechtigten Sperrungen kam oder die Serverzusammenlegungen zu lange dauern.

Auch die Ankündigung von ArcheWorld, dem NFT-Spiel zu ArcheAge, kam nicht gut an. Viele wünschen sich Trion Games und sogar Gamigo als Publisher zurück.

Deshalb vermuten einige, dass Kakao Games die Sperrungen auflöst, um wieder ein paar Hardcore-Spieler zurückzugewinnen und so die Community zu stärken. Allerdings scheint die Zukunft für ArcheAge schwierig.

Viele hoffen darauf, dass irgendwann Classic-Server kommen, die das Spiel in den Release-Zustand zurückversetzen. Anzeichen dafür gibt es derzeit aber nicht.

Eine weitere Hoffnung ist ArcheAge 2, wobei es dazu schon länger kein Update mehr gab:

