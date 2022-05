Neues MMORPG Camelot Unchained öffnet Server in Deutschland – Aber Gott, ist die Stimmung mies

Das MMORPG Camelot Unchained (PC) soll der geistige Nachfolger des beliebten PvP-MMORPGs Dark Age of Camelot werden. Diesen Monat gibt es gute Neuigkeiten: In Deutschland wurde ein eigener Test-Server eröffnet. Esclabor soll das Spiel für Europäer viel angenehmer machen. Aber 10 Jahre nach der Ankündigung und unzähligen Verspätungen ist die Stimmung unter den potentiellen Spielern am Boden.

Das ist der neue Server: Der Kopf des Spiels, Marc Jacobs, erklärte in einem News-Letter am 6. Mai, dass man nach einer langen Zeit nun so weit ist, einen Wochenend-Test auf einem Server in Deutschland stattfinden zu lassen (via camelotunchained).

Das sei für Camelot Unchained ein großes Ding, weil man nicht einfach so den Code auf einen anderen Server bringen kann.

Gilt als einer, der ganz großen MMORPG-Entwickler: Marc Jacobs.

Deutscher Server senkt Latenz für Europäer erheblich

Der Test ist mittlerweile schon abgeschlossen und hat gute Resultate gebracht (via mailchi). Man schwärmt von „großartigen Ergebnissen“ – die Spieler hätten statt einer Latenz von über 100 Millisekunden jetzt eine im Zehner-Bereich.

Der Test sei auch nicht nur ein einmaliges Ding, sondern ein vollwertiger Server, der auch in Zukunft bei den Wochenend-Tests dabei sein wird.

MMOPRG Camelot Unchained ist seit 9 Jahren in Entwicklung – Stimmung ist offen feindselig

Ehemalige Fans seit 2 Jahren extrem verstimmt

Wie ist die Reaktion? Die Stimmung beim MMORPG Camelot Unchained ist seit etwa 2 Jahren am Boden. Damals hatte das Team beschlossen, ein zweites Spiel, parallel zum MMORPG zu entwickeln:

Die Entwickler sagten, das neue Spiel, „Ragnarök: The Final Stand“ würde dem MMORPG enorm helfen und es weiterbringen

Die Fans wollten davon aber nichts hören, sie wollten, dass sich die Entwickler voll auf Camelot Unchained konzentrieren, denn dafür hatten sie bezahlt

Weil vorher Camelot Unchained schon extrem häufig nach hinten verschoben wurde, hatten viele ihren Glauben an das MMORPG verloren und forderten eine Rückerstattung ihrer Ausgaben, die sie per Crowdfunding ins Spiel gesteckt hatte.

Bei der Ankündigung waren die Hoffnungen an das MMORPG noch groß:

Auf der US-Webseite Massivelyoverpowered, wo man über Jahre noch freundlich über das Spiel berichtete, und auch Entwickler Marc Jacobs regelmäßig vorbeischaute, ist der Ton in den Kommentaren zynisch und feindselig:

Es wird sich darüber lustig gemacht, dass auch 10 Jahre nach der Ankündigung im Newsletter nur „Art“ zu sehen ist und kein Gameplay

Es heißt, einen europäischen Server für ein Spiel zu bringen, das 2 Tester weltweit habe, sei lächerlich

Ein anderer ätzt: Im Moment sei es sogar übertrieben, über Camelot Unchained als ein Spiel zu sprechen

Camelot Unchained ist offenbar in einem Zustand, bei dem sogar klar positive Meldungen, die Fortschritt signalisieren, in der Wut der Spieler verhallten.

Das reddit zum Spiel ist so gut wie tot: Die offiziellen Nachrichten kriegen praktisch kaum noch Upvotes und Kommentare.

Am meisten Upvotes hat ein Artikel, ob man im Reddit eine Warnung anbringen sollte, dass das Spiel wahrscheinlich niemals erscheint.

