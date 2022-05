Housing hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Feature in MMORPGs entwickelt. Welches Spiel setzt es eurer Meinung nach am besten um? Lasst uns zusammen ein Ranking aufstellen.

Fast jedes MMORPG, das neu angekündigt wird oder auf den Markt kommt, hat neben den ganzen Raids, Dungeons, Weltbossen, PvP und sonstigem Battle-Content auch ein eigenes Housing-Feature.

Denn selbst die härtesten Kriegerinnen, Magier, Assassine, Diebe und Priesterinnen brauchen nach den langen Tagen, die sich auf Schlachtfeldern oder in Verliesen verbracht haben, eine Pause. Das Housing bietet den Spielern eine Art von Content, die entspannend ist.

Das Housing wird dabei in verschiedenen MMORPGs auf unterschiedlichste Arten umgesetzt:

Als eine eigene Zone mit Bezirken und einer Nachbarschaft

Als Insel, auf der man mehrere Gebäude bauen kann

Als eigenständige Gebäude in Städten, die man direkt erwerben kann

Als Grundstücke, die man kaufen und frei bebauen kann

Spieler nutzen diese Art von Content oft, um sich kreativ auszudrücken oder mit ihren krassen Bau- und Design-Skills zu flexen. Die Möglichkeiten der verschiedenen MMORPGs bieten alles von modernen Wohnungen, über asiatische und orientalische Settings, bis hin zu klassischen mittelalterlichen Burgen.

Welches Spiel bietet denn das beste Housing und die coolsten Gestaltungsmöglichkeiten?

So könnt ihr abstimmen: In unserem Umfrage-Tool weiter unten findet ihr einige der größten und bekanntesten MMORPGs, die ihren Spielern Housing-Feature anbieten. Jeder von euch hat nur eine Stimme, ihr könnt euch also nur für ein MMORPG mit dem wirklich besten Housing entscheiden. Die Wahl kann nicht rückgängig gemacht werden.

Erzählt mal: Welches MMORPG hat eurer Meinung nach das beste Housing-System? Welche Funktionen machen es so besonders und besser als in anderen Spielen? Wo gibt es noch Verbesserungsbedarf, damit es noch cooler wird? Schreibt es uns in die Kommentare.

Ihr könnt auch gerne Bilder von euren eigenen Häusern in den jeweiligen Spielen posten. Das geht über den Upload auf Seiten wie imgur.com. Die geposteten Links werden anschließend von uns freigegeben.

Viel Spaß beim Abstimmen!