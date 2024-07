Im neuen Loot-Shooter The First Descendant meckern alle über Content Creator – Aber einen lieben die Spieler

The First Descendant hat als Loot-Shooter natürlich auch viele Möglichkeiten für Content Creator. Seien es Builds, Tipps oder einfach Guides zu spezifischen Aspekten. In einem reddit-Thread wollte ein User die aktuellen Content Creator eigentlich kritisieren, doch ein YouTuber scheint der große Liebling der Community zu sein.

Was wurde ursprünglich kritisiert? In einem reddit-Thread wollte der User OkConfection9060 die Community vor einem bestimmten Content Creator warnen, der angeblich toxisch sei. Daraufhin entstand Kritik auch allgemein an den Streamern und YouTubern zum Spiel.

So sollen sich die Videos ähneln, Tipps zum Farmen sollen noch aus der Beta stammen und die Tier-Listen seien angeblich Müll . So sollen auch Build-Videos von Leuten erstellt worden sein, die noch nicht mal im Hard Mode angekommen sind. Doch bei all der Kritik hat sich ein Content Creator als Liebling der Community herauskristallisiert.

Ein YouTuber wird geliebt

Wer ist Moxsy? Unter dem Thread wird auch ein Content Creator gelobt: der YouTuber und Streamer Moxsy. Moxsy hat schon viele Guides zu diversen Spielen gemacht. Sein wohl bekanntester Content kam zu Borderlands 3 und Diablo 4.

Auch zu The First Descendant bietet er reichlich Content in Form von Builds und Guides. Doch anders als bei den kritisierten YouTubern und Streamern scheint hier die Meinung deutlich positiver zu sein.

FourFront: Moxsy ist meine erste Anlaufstelle für jedes Spiel. Wenn er ein Spiel spielt, das ich spiele, dann schaue ich mir seine Inhalte an.

Oodlydoodley: Moxsy ist einer der einzigen Streamer, die ich mir anschaue. […] Ich habe viel gelernt, was ich alleine nicht hätte herausfinden können, weil es viel zu viel Zeit und Material gekostet hätte

Igtfun: Er spielt auch wahnsinnig viel und ist deshalb großartig, weil er in 4 Tagen mehr Dinge getestet hat als die meisten in 4 Monaten.

So wird auch seine Herangehensweise gelobt. Anstatt immer von dem besten Build aller Zeiten zu sprechen, strukturiere er seine Builds immer aus der eigenen Erfahrung heraus und was für ihn funktioniert habe.

Da das Spiel noch nicht lange draußen ist, werden sicherlich mit der Zeit auch mehr verlässliche Streamer und YouTuber von der Community akzeptiert werden. Habt ihr welche, die ihr schaut, oder versucht ihr alles selbst zu lernen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr einen guten Build für Bunny sucht, dann haben wir was für euch: The First Descendant Bunny Build – So eliminiert ihr Gegner im Vorbeilaufen