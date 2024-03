LoL: Manager bekommt Morddrohungen, weil ein 30-Jähriger einfach nicht aufhören kann

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Diese Auswirkungen hat das auf den Manager : Wie Dodo am 10. März mitteilte, sei er am Tag nach dem Stream von Doublelift zu „unterstützenden Nachrichten der Fans aufgewacht“, die ihm Morddrohungen schickten und ihm sagten, er solle sich umbringen.

All das erzählte Doublelift bei einem LCS-Co-Stream am 8. März.

In der US-Liga von League of Legends, der LCS, gibt es erneut Ärger um Doublelift. Der 30-Jährige ist eigentlich schon 2-mal als LoL-Profi zurückgetreten und Vollzeit-Twitch-Streamer. Doch jetzt hat der Manager von Team Liquid, Dodo, Ärger, weil er angeblich das Comeback des legendären Botlaners vereitelt haben soll.

