LoL: Maokai dominiert gerade als Supporter – Grund ist ein Item

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Bei den Runen solltet ihr Aftershock wählen, damit ihr ein bisschen was aushaltet. Als Summoner Spell bietet sich Hexflash an, um Feinde mit einer Combo aus Hexflash und der Ultimate zu überraschen.

Was muss man beachten? Maokai ist zwar ein starker Champion, aber vor allem in der anfänglichen Laning-Phase eher schwach, weil er eben ein Nahkämpfer ist. Erst mit dem Imperial Mandate werdet ihr für eure Feinde richtig anstrengend.

Bleibt das noch lange so stark? Tatsächlich hat Riot Games schon reagiert und Änderungen vorgenommen. Mit Patch 11.2, der am 21. Januar erschien, wurde das Mana bei den Sprösslingen erhöht. Doch derzeit deutet nichts darauf hin, dass weitere Änderungen geplant sind.

In League of Legends ist der Champion Maokai derzeit irre stark. Er wird jedoch nicht in der Toplane oder im Jungle gespielt, sondern als Support. Ein Grund für seine Stärke liegt in den neuen Mythic Items.

