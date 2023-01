Koop-Spiel auf Steam sieht aus wie Stardew Valley, schickt euch auf Schatzsuche – Ist 91 % positiv

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Habt ihr ein absolutes Lieblingsspiel auf Steam oder kennt wahre Geheimtipps, die mehr Aufmerksamkeit verdienen?Dann schreibt uns einen Kommentar dazu oder schickt uns eure Spielempfehlungen an die E-Mail-Adresse info@mein-mmo.de mit dem Betreff „Spielempfehlung“. Vielleicht ist euer Spiel das nächste, was auf MeinMMO vorgestellt wird.

Wie sieht das Gameplay in Core Keeper aus? Ihr begebt euch in eine Höhe, baut Ressourcen ab und findet dabei auch mal den ein oder anderen Kristall oder Fossilien. Manchmal ist ein wertvolles Schmuckstück bei eurer Ausbeute dabei.

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Was ist Core Keeper für ein Spiel? In dem Koop-Game auf Steam bekommt ihr einen Mix aus Survival-, Sandbox- und Abenteuer-Spiel im Pixel-Design, bei dem ihr eine unterirdische Welt erkundet.

Insert

You are going to send email to