Doch kein kostenloses Call of Duty im Xbox Game Pass – Geheimer Deal mit Sony blockiert CoD für Jahre

Wer darauf gehofft hat, neue Titel von Call of Duty, wie Modern Warfare 2, bald kostenlos für PC und Xbox abzugreifen, der wird wohl einige Jahre warten müssen. Wie jetzt herauskam, gibt es seit Januar 2022 die Zusage von Microsoft an Sony, dass Call of Duty für Jahre nicht in den Game Pass kommt. Grund ist eine bestehende Vereinbarung zwischen Activision Blizzard und Sony. An die will sich Microsoft halten.

Was war die Hoffnung?

Microsoft hat 69 Milliarden US-Dollar geboten, um Activision Blizzard zu kaufen. Der Deal ist noch nicht durch, braucht die Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Taktisch wäre es für Xbox ein riesiger Vorteil gegenüber Sony, wenn sie das Franchise „Call of Duty“ in den Xbox Game Pass packen könnten: Der Game Pass ist ein Flatrate-Angebot für Gamer. Zocker bezahlen eine monatliche Gebühr und können dann zahlreiche Games ohne weitere Zusatzkosten auf Xbox und PC spielen.

Am 1. September 2022 hatte Xbox-Chef Phil Spencer verkündet, man plane, die „geliebten Spiele-Reihen von Activision Blizzard“ wie Overwatch, Diablo und Call of Duty dem Game Pass hinzuzufügen.

Die Hoffnung war also: Fans von Call of Duty können es sich bald sparen, einen neuen Teil der Shooter-Reihe zu kaufen. Es reicht, wenn man den Xbox Game Pass abonniert. Dann könnten sie jedes neue Call of Duty kostenlos abgreifen.

Xbox ätzt: Sony fürchtet, dass ein neues Call of Duty an Tag 1 kostenlos in den Game Pass kommt und die Dominanz der PS5 zerstört

Fußnote von Microsoft spricht von „Bestehender Vereinbarung mit Sony“

Das ist jetzt die neue Enthüllung: In einer Eingabe an die Aufsichtsbehörden von Großbritannien sagt Microsoft in einer Fußnote nun (via twitter):

Eine Absprache zwischen Activision Blizzard und Sony umfasst die Beschränkung der Möglichkeit, dass Activision Blizzard die Titel der Reihe „Call of Duty“ für eine Anzahl von Jahren in den Game Pass packen darf.

Activision sagt weiter. Ein Tweet von Phil Spencer aus dem Januar 2022 habe versichert, er werde „alle bestehenden Vereinbarungen berücksichtigen, auch nach dem Kauf von Activision Blizzard“:

Damals dachte man: Der Tweet bedeutet vor allem, dass Call of Duty weiter auf PS4 und PS5 erscheint, solange die bestehenden Vereinbarungen laufen.

Jetzt wissen wir: Er heißt auch, dass Call of Duty nicht in den Game Pass kommen wird, solange die Deals noch Bestand haben.

Dieser Tweet heißt: Wir halten uns an die Vereinbarung, CoD nicht in den Game Pass zu bringen.

Was heißt das im Klartext? Das heißt:

Xbox will zwar Call of Duty in den Game Pass packen

Kann das aber nicht, weil Activision Blizzard Sony zugesichert hat, genau dies einige Jahre lang nicht zu tun

Mit dem Kauf von Activision Blizzard würde Microsoft auch diese Zusage übernehmen und könnte CoD für Jahre nicht in den Game Pass bringen

Vorsicht, bezahlt für den Xbox Game Pass nicht einfach so 10 € – Ich habe beinahe den Fehler gemacht

Wie lange wäre das so? Das weiß man nicht. Denn wir kennen die Länge der „bestehenden Vereinbarung“ zwischen Activision Blizzard und Sony nicht.

In der Fußnote ist nur von „a number of Years“ die Rede – das könnten also auch nur zwei Jahre sein. Dann könnte Call of Duty schon 2024 in den Game Pass kommen.

Schon im September hatte sich Sony beschwert, dass ihnen die Zusagen von Microsoft aus dem Januar nicht genüge und sie mehr erwarten. Immerhin sei Call of Duty enorm wichtig für Sony und die PlayStation.

Wie wird das diskutiert? Auf reddit glaubt man, es könnte eine Art Zwischenweg geben: Vielleicht seien ja nur „Neue CoD-Titel“ vom Game Pass gesperrt und alte könnten in den Pass wandern.

Das würde dann auch zu der Aussage von Spencer passen, dass Microsoft die „geliebte Spiele-Reihe Call of Duty“ in den Game Pass bringen möchte. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es die brandneuen Games sein müssen.

Dies ist der spannende Punkt: Interessant ist hier, dass Xbox anders kommuniziert, je nachdem, mit wem sie sprechen:

den eigenen Fans sagt Microsoft: Sie planen, Call of Duty in den Game Pass bringen – sagen aber weder, wann genau, noch in welchem Umfang. Das können sie ja auch noch nicht, weil der Kauf von Activision Blizzard noch in der Schwebe hängt. Man braucht die Zustimmung der Aufsichtsbehördenm

den Aufsichtsbehörden, die über den Deal entscheiden, sagen sie aber: Sie dürfen Call of Duty für „einige Jahre“ gar nicht dem Game Pass hinzufügen – das hätten sie Sony auch schon zugesichert

Hier könnt ihr euch noch mal die Aussagen von Phil Spencer aus dem September anschauen:

