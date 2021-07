Die Horde ist in WoW Classic so beliebt, dass beide Fraktionen darunter leiden

In WoW Burning Crusade Classic gibt es derzeit ein großes Problem mit der Balance zwischen Horde und Allianz. Weil die Horde so beliebt ist, hat Blizzard sogar mit einem neuen System im PvP experimentiert. Doch keine Lösung scheint die Spieler so richtig zufriedenzustellen.

Was ist da los? Auf vielen PvP-Servern von Burning Crusade Classic gibt es derzeit mehr Spieler, die einen Charakter bei der Horde haben, als Spieler, die die Allianz repräsentieren. So sind derzeit 61 % aller Charaktere Hordler und nur 39 % Allianzler (via Ironforge.pro).

Das führt im PvP zu einem spürbaren Ungleichgewicht und teilweise langen Warteschlangen in den Battlegrounds.

Zwar gab es dieses Problem schon 2007 beim Release von The Burning Crusade, aber damals waren die Spieler noch nicht so stark auf das Maximieren ihrer Builds getrimmt wie heute.

Blizzard selbst hat bereits eine neue Maßnahme ausprobiert, mit der vorübergehend in Battlegrounds Hordler auch gegen andere Hordler antreten können. Das reduzierte zwar die Wartezeiten, doch daraus resultiert nun die Sorge, dass noch weniger Spieler Lust auf einen Allianz-Charakter haben könnten.

Beide Lager leiden unter dem Ungleichgewicht

Warum gibt es das Problem überhaupt? Hinter den Balance-Problemen von Horde und Allianz stecken zwei Punkte:

Zum einen bietet die Horde für viele die abwechslungsreicheren Rassen. Bei Orks, Untoten, Blutelfen, Trollen und Tauren ist für fast jeden Spielertypen etwas dabei.

Zum anderen gibt es spezielle Rassen-Fähigkeiten, die bei der Horde einfach stärker sind. Die Untoten haben etwa die Möglichkeit für 5 Sekunden Fähigkeiten wie Sleep oder Fear zu entgehen. Das macht sie zu einer starken PvP-Rasse.

Schon in WoW Classic gab es ein leichtes Ungleichgewicht. Damals spielten etwa 53 % einen Charakter bei der Horde. Allerdings fand hier das PvP vor allem in der offenen Welt oder in großen Battlegrounds statt.

Doch durch die neuen PvP-Arenen fürs 2v2 oder 3v3, die Burning Crusade Classic gebracht hat, möchten die Spieler das Maximum aus ihren Charakteren herausholen. Und das macht vor allem die Untoten so beliebt.

Im Subreddit zu WoW Classic dominiert das Thema Frakions-Balance die Threads. 13 der 25 Posts mit den meisten Upvotes in der letzten Woche drehten sich um dieses Thema (via reddit).

Von den 8 größten Burning Crusade Classic Servern werden 7 von der Horde dominiert. Auf Herod und Sulfuras sind sogar über 70 % der Spieler Hordler (Screenshot von Ironforge.pro).

Keine Lösung hilft wirklich weiter: Das Ungleichgewicht sorgt jedoch dafür, dass beide Fraktionen am Ende verlieren:

Wenn ein Server von Hordlern dominiert wird, ganken diese umso häufiger die wenigen Spieler der Allianz.

Die wiederum haben keine Lust mehr und transferieren zu einem Server mit mehr Allianzlern oder wechseln direkt zur Horde.

Das führt jedoch dazu, dass immer weniger Spieler für Dungeons, Raids und andere Inhalte da sind.

Es beginnt eine Art Abwärtsspirale für Allianzler und damit fehlen den Hordlern wiederum Gegner in der offenen Welt und ein Feind, auf den sich fokussiert werden kann.

Daran ändert auch die neuste Änderung von Blizzard nichts. Denn gerade, wenn die Hordler zukünftig in Battlegrounds gegen andere Hordler antreten können, gibt es erst recht keinen Grund mehr, einen Charakter bei der Allianz anzufangen.

Der Nutzer Viaroka hat das Problem im reddit mit einem interessanten Bild visualisiert:

Die einzige echte Lösung wäre wohl ein Eingriff in die Rassen-Fähigkeiten, damit Hordler keinen Vorteil mehr haben. Doch das wiederum ginge vielen Classic-Fans zu weit.

Für Blizzard ist es derzeit also fast unmöglich, die Probleme mit der Fraktions-Balance zu beheben.

Wie seht ihr das Ungleichgewicht zwischen Horde und Allianz? Seid ihr selbst von dem Problem betroffen? Und seht ihr eine Lösung dafür?

Abseits der Balance-Probleme ist WoW Burning Crusade Classic jedoch ein gutes und interessantes MMORPG. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus erklärt euch, warum sich der Einstieg lohnt:

