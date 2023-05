Endlich wieder ein Spiel mit riesigen Mechs – Hawken Reborn startet morgen kostenlos auf Steam

In einem Reddit-Thread zum Thema erinnern sich Nutzer an Hawken und hoffen, dass der Release dieses Mal mehr Anklang findet, als der Multiplayer-Titel. Das Steuern des Mechs habe großen Spaß gemacht, ebenso die Kämpfe.

Wann kann ich Hawken Reborn spielen? Hawken Reborn geht am 17. Mai in den Early Access auf Steam und ist Free2Play. Es wird zu Beginn sechs Storymissionen geben, die sich in Zukunft weiterentwickeln werden.

Was ist Hawken Reborn für ein Spiel? Es handelt sich um einen Ego-Shooter, der in einer düsteren Dystopie spielt. Illal war einst die utopische Zukunft der Menschheit, bis Terraforming-Maßnahmen die Atmosphäre vergifteten und eine Nanitenplage den Planeten verwüstete.

Insert

You are going to send email to