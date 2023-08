Habeck eröffnet gamescom 2023 mit smartem Spruch: Gesteht, dass Gaming in Deutschland ziemlich mies läuft

Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war 2023 das erste Mal auf der gamescom in Köln. So richtig viel Bezug zu Videospielen scheint der Mann nicht zu haben, aber er hat sich eingelesen und gibt sich Mühe, glaubt unser Autor Schuhmann.

Mit welchem Spruch eröffnete Habeck die gamescom? Habeck wurde am 8. Dezember 2021 zum Bundeswirtschaftsminister ernannt. In sein Ressort fällt die Games-Förderung, sein Ministerium vergibt auch den deutschen Computerspiele-Preis, der 2023 so kontrovers diskutiert wurde.

Eigentlich hätte Habeck schon die gamescom 2022 eröffnen sollen, den Termin konnte er aber nicht wahrnehmen: Die Energie-Krise kam dazwischen

Er eröffnete seine Premiere auf der gamescom mit Blick auf Moderation Viola Tensil, die 2022 ebenfalls die gamecom auslassen lassen musste, mit dem Spruch:

„Wir haben was gemeinsam. Ich war letztes Jahr auch nicht da. Sie hatten Corona und ich hatte Putin.“

Das gab Szenen-Applaus.

Der Clip von Habeck ging auf Twitch herum:

Habeck hat wohl wenig Bezug zum Gaming, aber machte nicht den Amthor

Wie wirkte Habeck? Während der etwa 15-minütigen Rede merkt man, dass Habeck wohl keinen großen Bezug zu Videospielen hat, aber sich das nicht anmerken lassen wollte. Jedoch beging er nicht den Fehler, so zu tun, als wäre er der Wahnsinns-Gamer vor dem Herrn: Er wollte wohl nicht wie Phillip Amthor dastehen.

Er redet immer wieder davon, wie wertvoll Spielen an sich sei. Spielen forme Kultur. Beim Spielen erzähle man Geschichten, erschaffe Welten, probiere Dinge aus, die im Alltag nicht möglich seien: Das habe die Menschheit schon immer nach vorne gebracht. Man könne beim Spielen Dinge erleben, die einem sonst verwehrt bleiben.

Wobei das alles Dinge sind, die man auch über Brettspiele sagen könnte: Die, so hat man den Eindruck, im Hause Habeck eher gespielt werden als das neue Call of Duty oder FIFA.

Ein Kollege von Habeck suchte auch Kontakt zu diesen “seltsamen Menschen im Internet”

Spiele können zum Frieden beitragen

Habeck sagt sogar, im Blick auf den Krieg der Ukraine: Wer zusammenspiele, der schieße vielleicht in der echten Welt nicht aufeinander. Das Gegenteil des Politikers, der Gewalt in der echten Welt auf die „bösen Video-Spiele“ schiebt, wie zuletzt der Präsident Frankreichs.

Der Bundeswirtschaftsminister erkennt die wirtschaftliche Bedeutung des Gamings an: Das sei mittlerweile so groß wie weite Teile der Kreativwirtschaft insgesamt und die wiederum größer als so mancher klassische Industrie-Zweig.

Deshalb sei es das Ziel und der Auftrag, dass möglichst ein Gutteil er Produktion von Spielen auch in Deutschland und Europa entstehe.

Im Konsumieren ist Deutschland gut – In der Produktion “holt man auf”

So sieht er die Gaming-Industrie Deutschland: Habeck gesteht ein, dass es da Probleme gibt:

„Da muss man selbstkritisch sagen. Wir sind gut in Deutschland im Konsumieren, wir holen auf beim Produzieren.“

Für die Schwäche im Gaming-Standort Deutschland macht er verantwortlich, dass man die Förderung politisch lange verschlafen hat und dann zu zögerlich war, die Industrie mit Geld zu unterstützen. Andere europäische Länder hätten das besser gemacht: Er meint damit wahrscheinlich:

Polen (CD Projekt Red)

Frankreich (Ubisoft)

Schweden (Paradox)

Alle 3 europäischen Länder haben Vorzeige-Studios vorzuweisen, die sich mit ihren AAA-Spielen auch international etabliert haben.

Als ein deutsches Studio, es zuletzt mit einem AAA-Titel versuchte, scheiterte es so katastrophal, dass es kurz danach schließen musste.

Selbst HandofBlood konnte Gollum nicht mehr zum Erfolg verhelfen.

Geld ist in Deutschland knapp, weil man so streng damit haushaltet

Habeck erklärt dann, er hätte gerne 30 Millionen Euro mitgebracht, doch die habe er nicht dabei.

Deutschland habe sich viel strengere Fiskal-Auflagen auferlegt als andere Länder. Man müsse da in der Förderung kreativ werden.

Habeck bemängelt, dass man nur das Geld ausgibt, das man hat: Das mache niemand in der Wirtschaft so, selbst privat nehme man einen Kredit auf, wenn man sich ein Haus oder ein Auto kaufe. Er drängt dazu, mehr zu investieren.

Der Grünenpolitiker stellt in der Folge einige Modelle vor, wie man versuchen kann, über „Venture-Capital“ oder Steuerabschreibungen mehr Geld in den Gaming-Standort Deutschland zu pumpen. Vieles klingt hier aber vage, konkrete Zusagen gibt es nicht. Da müsse man erst sondieren.

Wie ging es danach weite? Wie gameswirtschaft berichtet, hatte Habeck nach seiner Rede ein Treffen mit einigen der wichtigsten internationalen Gaming-Publisher wie Phil Spencer (Xbox) oder Yves Guillemot (Ubisoft).

Am Donnerstagmorgen absolvierte er dann einen zweistündigen Messe-Rundgang.

gamescom 2023: Die 5 wichtigsten Spiele der Eröffnung – Ihre Trailer wurden am häufigsten gesehen