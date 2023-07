Frankreichs Präsident protzt, dass er Videospiele mit Millionen € fördert – Jetzt sind Games schuld an den Aufständen

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.



Weshalb wirkt das so seltsam? Vor nicht mal 2 Monaten, am 18. Mai 2023, hatte Macron auf Twitter noch angekündigt, dass man „massiv“ in „unser Kino, ins Audiovisuelle und in Computerspiele“ investiere. 300 Millionen Euro würden es dem Staat erlauben, die Produktionskapazität zu verdoppeln.

Dass „Unruhen in den Vorstädten von Paris durch aufgebrachte Jugendliche, weil die Politik versagt hat“ so ein bekanntes Problem ist, dass französische Action-Filmen es seit 20 Jahren thematisieren („Banlieu 13“), scheint Macron entgangen zu sein.

So sagt Macron: Eltern müssten ihre Kinder von den Unruhen fernhalten. Soziale Medien spielten eine Rolle in den aufflammenden Spannungen und würden dazu genutzt, die Proteste zu organisieren:

Was haben Videospiele damit zu tun? In einem Statement verurteilt Macron die Gewalt und nennt die Situation „nicht zu akzeptieren und nicht gerechtfertigt.“

Was ist da in Frankreich los?

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat im Mai 2023 noch auf Twitter damit geprahlt, dass Frankreich 300 Millionen Euro in die Förderung von Filmen und Videospielen steckt. Jetzt aber „vergiften“ Games die Jugendlichen in Frankreich und tragen zu den Gewaltausbrüchen bei .

