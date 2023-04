Angestellter von Konami wird verhaftet, weil er seinen früheren Boss mit einem Feuerlöscher erschlagen wollte

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was ist mit schikanieren gemeint? Der Mann hat kein Beispiel für das angeblich missbräuchliche Verhalten des Chefs genannt. In der Übersetzung spricht man von „Power Harrasment“ also von einem Ausnutzen des Machtverhältnisses, das ein Boss über einen Angestellten hat.

Das soll dort passiert sein: Ein 41-jähriger Angestellter von Konami wurde auf frischer Tat dabei erwischt, wie er versucht hat, seinen früheren Chef in der Firma mit einem Feuerlöscher von hinten zu erschlagen. Der Angestellte hat seinen Chef (48) mit dem Feuerlöscher auch erwischt und ihm eine Verletzung am Kopf zugefügt, die den ehemaligen Chef für etwa 7 Tage ins Krankenhaus bringen wird.

