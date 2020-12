Among Us

Aufgrund des harten Lockdowns können viele von uns über die Feiertage ihre Familien nicht besuchen. Dank Online-Games könnt ihr aber dennoch viel Spaß mit ihnen haben. Hier sind 13 simple und spaßige Games auf Steam, die ihr mit euren Familien spielen könnt.

Was sind das für Spiele? Online-Games bieten uns die Möglichkeit, Zeit mit unserer Familie zu verbringen und mit ihr Spaß zu haben, während man voneinander weit entfernt ist.

Wir haben für euch eine Liste von Steam-Games erstellt, mit denen ihr ruhige oder witzige Gaming-Runden mit der Familie spielen könnt. Die Spiele in dieser Liste wurden nach folgenden Kriterien zusammengestellt:

Sie sollen simpel und leicht verständlich sein, damit auch die Familienmitglieder sie spielen können, die mit dem Gaming sonst wenig in Kontakt kommen

Sie sollen auch von schwächeren PCs und Laptops abgespielt werden können

Sie müssen alle positive Wertungen auf Steam vorweisen

Es ist ein Mix aus bekannten Brettspiel-Klassikern und coolen Coop-Games auf Steam

Ihr findet in der Liste Trailer zu den Spielen, eine Beschreibung, worum es geht und weitere nützliche Infos. Sie werden euch dabei helfen, das perfekte Spiel für eure Gaming-Runde mit der Familie auszusuchen.

Die wichtigsten Infos zu Steam im Überblick

Was ist Steam? Steam ist eine cloud-basierte Gaming-Plattform, auf der ihr Spiele kaufen, zusammen mit anderen Leuten spielen oder verschenken könnt. Die Spiele werden meist über den Steam-Client gespielt. Wie funktioniert Steam? Steam ist in erster Linie eine Gaming-Plattform, auf der man Spiele digital kaufen kann. Dafür benötigt ihr einen Steam-Account, der kostenlos ist. Wenn ihr ein Spiel bei Steam kauft, dann erhaltet ihr damit die Lizenz des Spiels. Dieses Spiel kann dann auf euren PC heruntergeladen, installiert und danach einfach gespielt werden. Wie kann ich Steam installieren? Den Steam-Client, in dem die Spiele gespielt und verwaltet werden können, gibt es auf der offiziellen Seite von Steam. Der Download-Button ist oben rechts und grün markiert. Wie kann ich mir einen Steam-Account erstellen? Auf der offiziellen Seite von Steam gibt es oben rechts die Option „Anmelden“. Klickt darauf und anschließend auf „Registrieren“. Folgt danach den Anweisungen auf der Seite. Ist Steam-Mitgliedschaft kostenpflichtig? Nein, Steam selbst ist kostenlos. Für einzelne Spiele innerhalb von Steam muss allerdings gezahlt werden, sofern sie nicht als kostenlos markiert sind. Wie kann man bei Steam für Spiele zahlen? Steam unterstützt diverse Zahlungsoptionen wie Kreditkarten, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung oder Paysafe. Zudem könnt ihr euren Account auch mit Guthaben-Karten aufladen, die in normalen Geschäften zu finden sind. Wie kann ich meinem Steam-Account Guthaben hinzufügen? Wenn ihr mit eurem Steam-Account eingeloggt seid, dann klickt auf der offiziellen Seite oben rechts auf euren Account-Namen. Geht in dem Menü auf „Accountdetails“. Geht dort neben der Guthabenanzeige auf „Steam-Guthaben aufladen“ und ihr bekommt dir Auswahl aus verschiedenen Summen. Sucht euch eine aus, wählt die Zahlungsart und das Geld wird eurem Account zugeschrieben. Was ist diese Familienbibliothek bei Steam? Mit dem Feature könnt ihr die Spiele von eurem Account mit Freunden oder Familie teilen. Diese Spiele können dann auf autorisierten Geräten sowohl online als auch offline gespielt werden. Hier findet ihr alle Infos zur Einrichtung der Familienbibliothek bei Steam. Wie kann man beim Spielen miteinander reden? Es gibt verschiedene Dienste, die Voice-Chats für Gruppen von Leuten anbieten. Dazu gehören Discord, Zoom oder auch der interne Voice Chat von Steam. Für den müsst ihr in eurem Steam-Client einen Gruppen-Chat aufmachen mit euren Mitspielern und im Chat-Fenster unten rechts auf das Mikrofon-Icon, um den Anruf zu starten.

Habt ihr noch Fragen? Dann stellt sie gerne in den Kommentaren unter dem Artikel. Ansonsten geht’s hier lang zu den Steam-Games.

UNO

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Entwickler: Ubisoft

Ubisoft Preis: 9,99 €

9,99 € Spielerzahl: 2 bis 4

2 bis 4 Steam-Wertung: 72 % von 19.913 Reviews sind positiv

72 % von 19.913 Reviews sind positiv Deutsche Sprachausgabe: Ja

Was ist UNO? Es gibt kaum jemanden, der in seiner Kindheit und später auch als Erwachsener noch nie UNO gespielt hat. Der Kartenspielklassiker existiert seit bereits fast 50 Jahren und hat schon unzähligen Generationen viel Spaß, aber auch Frust bereitet.

Euer Ziel ist alle eure Karten möglichst schnell abzulegen. Dabei könnt ihr euren Mitspielern mit besonderen Karten richtig fiese Fallen stellen, indem ihr sie zum Beispiel weitere Karten ziehen lässt oder die Farbe der Karten auf dem Spielfeld verändert.

Für wen eignet sich UNO? Der Kartenspielklassiker eignet sich für alle Altersgruppen und ist in seiner Bedienung so simpel, dass auch Leute ohne große PC- oder Gaming-Kenntnisse das Spiel problemlos spielen können.

Die Steam-Version von UNO bietet neben dem klassischen Alle-gegen-Alle-Modus auch die Option, in Paaren gegeneinander anzutreten. Zudem gibt es einige besondere Features wie die Festlegung von Hausregeln, die das Spielerlebnis an eure Wünsche anpassen.

Download: Ihr könnt „UNO“ hier auf Steam herunterladen

Pro Gutes Spiel für Groß und Klein

Simple Regeln sind für alle verständlich

Leichte Bedienung Contra Kann laut Reviews etwas fehlerhaft sein

Keep Talking and Nobody Explodes

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Entwickler: Steel Crate Games

Steel Crate Games Preis: 14,99 €

14,99 € Spielerzahl: 2 bis 4

2 bis 4 Steam-Wertung: 98 % von 7.096 Reviews sind positiv

98 % von 7.096 Reviews sind positiv Deutsche Sprachausgabe: Ja

Was ist „Keep Talking and Nobody Explodes“? Stellt euch vor: Ihr seid in einem Raum eingesperrt und vor euch liegt eine Bombe. Der Timer tickt langsam runter und das einzige, was euch retten kann, sind eure Mitspieler. Sie haben nämlich eine Anleitung dazu, wie man die Bombe entschärft.

Nur leider können die Mitspieler eure Bombe nicht sehen und ihr müsst ihnen genau erklären, wie sie aussieht, damit sie euch die richtigen Anweisungen geben können. Genau das ist das Spielprinzip von „Keep Talking and Nobody Explodes“.

Für wen eignet sich das Spiel? Das Koop-Game mit dem Bombenspaß ist genau das Richtige für euch, wenn ihr gerne soziale Spiele spielt. Um eine Bombe zu entschärfen, wird viel Teamwork benötigt und man muss mit seinen Mitspielern gut kommunizieren können.

Zwar können die Rätsel knackig sein, dafür ist die Bedienung des Spiels aber sehr leicht. Das Entschärfer-Team bekommt ein Handbuch, das es auch auf Deutsch gibt und mehr wird dafür nicht benötigt. Das Spiel kann also auch von Familienmitgliedern gespielt werden, die nur wenig Gaming-Erfahrung haben.

Download: Ihr könnt „Keep Talking and Nobody Explodes“ hier auf Steam herunterladen.

Pro Nur ein Spieler muss zahlen

Extrem simple Bedienung

Fördert stark soziale Interaktionen Contra Regeln und Rätsel können für Gaming-Anfänger knifflig sein

Overcooked und Overcooked 2

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Entwickler: Ghost Town Games Ltd.

Ghost Town Games Ltd. Preis: 15,99 € für Overcooked und 22,99 € für Overcooked 2

15,99 € für Overcooked und 22,99 € für Overcooked 2 Spielerzahl: bis zu 4

bis zu 4 Steam-Wertung: 91 % von 8.700 Reviews zu Overcooked sind positiv, 95 % von 17.552 Reviews zu Overcooked 2 sind positiv

91 % von 8.700 Reviews zu Overcooked sind positiv, 95 % von 17.552 Reviews zu Overcooked 2 sind positiv Deutsche Sprachausgabe: Ja

Was sind die Overcooked-Games? Gemeinsam mit der Familie zu kochen, bekommt eine völlig neue Bedeutung, wenn dabei gefühlt alles brennt. In Overcooked müsst ihr in Zusammenarbeit mit euren Mitspielern leckere Gerichte zubereiten, um das Zwiebelreich zu retten.

Ihr begebt euch dabei auf eine Reise durch verschiedene Küchen, die sich wahlweise auf einem Piratenschiff oder in der feurigen Unterwelt befinden. Der Nachfolger Overcooked 2 liefert neue Level und Features beim gleichen Spielprinzip für mehr chaotischen Kochspaß.

Für wen eignen sich die Spiele? Overcooked-Games sind witzige Party-Spiele, die man zusammen mit Freunden oder der Familie spielen kann. Wenn ihr also Lust auf gute Laune und viele Lacher beim Spielen habt, dann sind das die richtigen Games für euch.

Man sollte aber berücksichtigen, dass eure Mitspieler schon eigene Spielerfahrung mit Video-Games gemacht haben sollten. Völlige Gaming-Neulinge könnten bei Overcooked mit der Steuerung überfordert sein und Schwierigkeiten haben, den Überblick über das Geschehen auf dem Bildschirm zu behalten.

Download: Ihr könnt „Overcooked“ und „Overcooked 2“ hier auf Steam herunterladen.

Pro Witziges Partyspiel für Kinder und Erwachsene

Viele kreative Küchen-Level

Grundprinzip des Spiels ist sehr simpel Contra Kann für unerfahrene Spieler zu hektisch sein

