Twitch: Der größte Streamer zu LoL kommt nach Berlin, grindet 760 Games in 30 Tagen – Wirkt noch irrer als sonst

Tyler „Tyler1“ Steinkamp ist der weltweit größte Streamer zu League of Legends auf Twitch. Seit knapp einem Monat spielt er jedoch in Berlin und möchte hier beweisen, dass er auch in Europa zu den besten Spielern überhaupt zählt. Nach einigen zähen Wochen hat er nun den Rang Grandmaster erreicht und hofft, auch noch die letzten Schritte zum Challenger zu machen.

Was macht Tyler1 hier? In Amerika hat der Streamer alles erreicht, was er erreichen konnte. So brachte er alle 5 Positionen im Spiel bis auf den Rang Challenger, dem höchsten in LoL. Den bekommen nur die 300 Spieler mit den meisten Ligapunkten.

Deswegen versucht er sich in anderen Regionen zu beweisen. In Korea ist er mit diesem Projekt bereits gescheitert, doch nun ist er in Europa unterwegs – und meckerte gleich über die Infrastruktur in Deutschland.

Inzwischen ist er seit 36 Tagen hier und spielte über 750 Matches. Das sind knapp 21 Games pro Tag. Nach diesem irren Grind ist er jetzt endlich im Grandmaster-Rang angekommen. Doch bis zu Challenger ist es noch ein weiter Weg.

54 % Winrate, doch ein Deutscher toppt ihn deutlich

Wie läuft es genau für Tyler1? Zu Beginn ging es richtig gut los. Nach wenigen Tagen übersprang er die Ränge Silber, Gold und Platin. In Master blieb er jedoch eine ganze Weile stecken.

Mit insgesamt 409 Siegen und 345 Niederlagen steht der nordamerikanischer Streamer trotzdem relativ gut da. Er kam auf eine Winrate von 54 % und verdiente sich so 732 Ligapunkte. Das bringt seinen Account FREEDOMFIGHTER28 auf den Ranglistenplatz 1.010 in Europa (via Op.gg).

Seine meistgespielten Champions sind Nautilus und Ivern, mit 191 und 106 Matches. Die meiste Zeit ist er in der Botlane unterwegs, allerdings gab es auch vereinzelte Ausflüge in die Mitte. Seine höchste Winrate hat er mit Karthus, mit dem er 65 % seiner Spiele gewinnen konnte.

Doch die Spielweise in Europa macht dem Streamer sichtlich zu schaffen. Immer wieder fängt er sich Tode ein, die ihn fast zur Weißglut treiben, wie in diesem Clip:

Zudem ist der Rang Challenger noch weit entfernt. Dafür benötigt er knapp 1.000 Ligapunkte und mit jedem neuen Sieg werden die Gegner schwerer. Für die letzten 300 Ligapunkte brauchte er außerdem knapp 20 Tage. Einige vermuten deshalb, dass Tyler1 auch in Europa an dem Projekt scheitern könnte.

Wer macht es derzeit besser? Während Tyler1 in Europa schwer zu kämpfen hat, läuft es für den deutschen Streamer NoWay4u deutlich besser. Er sitzt derzeit an einem Projekt, in dem er 5 Accounts gleichzeitig auf Challenger in Europa bringen möchte – einen pro Position. Das ist extrem anspruchsvoll.

Mit seinem Midlane-Account ist NoWay derzeit ebenfalls im Grandmaster-Rang, aber mit 852 Ligapunkten. Zudem brauchte er nur 143 Spiele, weil er eine solide Winrate von 69 % hatte.

Gleichzeitig hat er einen AD-Carry mit 540 LP, einen Toplaner mit 377 LP, einen Supporter mit 417 LP und einen Jungler mit 319 LP. Alle haben eine Winrate über 60 %.

NoWay hat sich das Ziel gesetzt, mit allen 5 Accounts den Rang Challenger bis Juli zu erreichen. Bekannt für diesen verrückten Erfolg wurde übrigens der Europäer MagiFelix, der ihn bereits 2019 aufstellte:

