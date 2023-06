Einer der größten Feinde der Diablo-4-Community ist ein Stuhl

In Diablo 4 erwarten euch viele Herausforderungen, schwere Bosse und sogar die Möglichkeit, gegen andere Spieler zu kämpfen. Doch eine der größten Feinde im Spiel ist ein eigentlich harmloser Stuhl, zumindest wenn man der Reddit-Community glauben darf.

Was hat es mit dem Stuhl auf sich? Stühle gibt es an vielen Orten im Spiel, doch besonders einer von ihnen hat es den Spielern sehr angetan. Er steht nahe der Schmiede und immer wieder setzen sich Spieler versehentlich auf diesen drauf, anstatt mit dem eigentlichen Objekt der Begierde zu interagieren.

Dieser Fehler tritt anscheinend ganz unabhängig davon auf, ob ihr Maus und Tastatur am PC oder Controller an den Konsolen verwendet. Manche Spieler bringt das an den Rand der Verzweiflung.

„Das ist kein Stuhl, das ist eine Falle“

Was sagen die Spieler? Der Reddit-Thread mit dem Titel „My worst enemy in Diablo 4, i’m sure i’m not the only one“ bekam über 1.400 Upvotes und 150 Kommentare. Zudem finden sich weitere Threads genau zu diesem Thema. Der Stuhl stört also nicht nur einen, sondern gleich einen ganzen Haufen Spieler.

Der Nutzer Sciencetaco schreibt dazu:

Auf der Konsole ist es besonders ärgerlich, wenn man nicht auf Dinge direkt klickt, sondern eine Taste drückt, um das auszulösen, von dem das Spiel denkt, dass man ihm am nächsten ist. Spoiler-Alarm: Es denkt immer, dass man sich neben einem Stuhl befindet.

Allerdings berichten auch PC-Spieler mit Maus und Tastatur, dass sie immer mal wieder versehentlich auf den Stuhl klicken. Auch der Thread-Ersteller selbst hat eine Maus im Einsatz:

Der Nutzer Big-Comfortable hat sich gleich zehnmal in Folge darauf gesetzt, anstatt mit der Schmiede zu interagieren. Er bezeichnet den Stuhl sogar als „Falle“.

Besonders die langsame Animation beim Hinsetzen und wieder Aufstehen stört viele. „Es wäre kein Problem, wenn man schnell wieder aufstehen könnte“, meint etwa der Nutzer Thehoppa091.

Allerdings gibt es auch einige Nutzer, die anscheinend noch nie dieses Problem hatten. Sie meinen, dass man mit ein bisschen Vorsicht problemlos jedes Objekt erreichen kann. Einer meckert sogar: „In Diablo 3 gab es gar keine Stühle und jetzt bringen die Entwickler welche und ihr meckert wieder.“

Haben die Stühle einen Zweck? Auch darüber wird im Reddit debattiert. Einige behaupten, man könne einen AFK-Disconnect umgehen, in dem man einfach auf einem Stuhl sitzen bleibt. Sie sagen, dass sie auch nach 30 oder 60 Minuten ohne Mausbewegung nicht rausgeworfen wurden.

Andere meinen, dass es wohl einen versteckten Erfolg geben soll, wenn man sich mal auf alle Stühle gesetzt hat.

Beide Punkte können wir jedoch bisher nicht bestätigen.

Was sagt ihr zu den Stühlen in Diablo 4? Haben sie euch auch schon „erwischt“, als ihr eigentlich zum Schmied wolltet?

Ein wirklich fieser Feind ist aber auch unser lieber Butcher: Der fieseste Feind in Diablo 4 hat schon 5 Millionen Spieler gekillt, aber einer besiegt ihn jedes Mal – Mit einer Kiste.