Grafik-Mod verpasst ESO eine Schönheitskur – „Wow, sieht das gut aus“

Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) hat inzwischen knapp 7 Jahre auf dem Buckel. Mit einer Grafik-Mod erstrahlt das Online-Rollenspiel aber in neuem Glanz.

Was ist das für eine Mod? Die Modifikation ESO Redefined von Entwickler Exhalted hat einen ziemlich großen Effekt auf die PC-Version des MMORPGs. Dank einer neuen Beleuchtung und überarbeiten Schatten und Farben entsteht eine ganz andere Atmosphäre.

Interessanterweise fiel es vor der Mod gar nicht so auf, aber im direkten Vergleich mit der neuen Beleuchtung wirkt das originale ESO nun sehr kalt. Die überarbeiten Farben, die satteren Schatten und das andere Licht in ESO Redefined lässt die Spielwelt Tamriel jetzt eher wie ein mediterranes Urlaubsparadies erscheinen.

Das lässt sich in etwa mit dem Unterschied in der Atmosphäre zwischen dem Originalen The Witcher 3 und dem Addon Blood & Wine erklären. Die gesamte Atmosphäre wirkt in der Erweiterung von CD Projekts Rollenspiel wie in einem Sommerurlaub. Und so ist es auch in Tamriel mit der Mod ESO Redefined.

Hinzu kommt, dass die Nächte dunkler sind und nicht mehr so bläulich wirken. Auch die Dungeons bekommen eine düsterere Stimmung verpasst, was sie noch bedrohlicher wirken lässt.

Im Video könnt ihr euch die Unterschiede anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Eine neue Atmosphäre für das MMORPG ESO

Wie kommt die Mod in der Community an? Wir fassen hier einige Stimmen der User für euch zusammen:

김뤄셀 schreibt (via Youtube): „Wow, sieht das gut aus. Jetzt könnte ich ESO auch mal ausprobieren.“

MiddleFinger meint (via Youtube): „Holy Moly, das ist wirklich cool!“

Cuban Cucumber erklärt (via Youtube): „Ich liebe es auch, wie Vvardenfell aussieht. Ich fand es dort immer zu bläulich und bunt für ein Land mit so vielen Vulkanen.“

Out The Cuts hat einen Vorschlag (via Youtube): „Sie sollten diese Mod offiziell mit einem kommenden Update ins Spiel einführen!“

So kommt ihr an die Mod: Die Mod herunterzuladen und zu installieren, funktioniert sehr einfach. Wir erklären euch, wie das geht:

Ihr ladet euch ESO Redefined über Nexusmods herunter (via Nexusmods). Die Datei ist nur 13 MB groß.

Anschließend entpackt ihr die Datei

Kopiert die Inhalte in das Verzeichnis: SteamLibrary\steamapps\common\Zenimax Online\The Elder Scrolls Online\game\client

Öffnet die Datei Reshade.ini und ändert dort den Preset-Path so, wie euer Verzeichnis aussieht

Startet jetzt ESO und drückt Shift und F2

Wählt in dem Menü, das sich jetzt öffnet, „ESO: Redefined“ aus

Folgendes ist zu beachten: Es kann sein, dass ihr nun im Spiel die Einstellungen für die Helligkeit noch einmal anpassen müsst. Sollte es zu Problemen beim Start kommen, dann benennt die Datei „dxgi.dll“ im ESO-Verzeichnis in „d3d11.dll“ um. Außerdem müsst ihr mit einem Performance-Einbruch rechnen. Eure fps könnten sich aufgrund der Mod deutlich reduzieren.

Was haltet ihr von der Mod? Findet ihr die Optik von ESO jetzt besser oder mögt euch die ursprüngliche Version mehr?

Es gibt noch weitere Modifikationen für The Elder Scrolls Online. MeinMMO stellt euch die 18 besten UI-Mods vor.