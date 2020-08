Fortnite: Wolverine-Aufgaben – Alle Kratzspuren auf einen Blick

Die neue Season 4 in Fortnite hat ein riesiges Crossover zwischen dem Battle Royale und den Superhelden von Marvel gestartet. Dazu gehört auch der Wolverine-Skin, der eine Reihe Aufgaben im Gepäck hat.

Das sind die Wolverine Challenges: Klickt ihr oben rechts in den Battle Pass der Season 4 in Fortnite, landet ihr bei den „Wolverine-Belohnungen“. Hier gibt es verschiedene Rewards, wie unter anderem:

Den Wolverine-Skin für euren Charakter

Ein Wolverine-Graffiti

Einen Gleiter

Einen Waffen-Skin

Um die zu bekommen, müsst ihr wöchentlich neue Wolverine-Aufgaben absolvieren – so, wie man es beispielsweise ähnlich auch von Deadpool kannte. Die erste davon lautet: „Untersuche geheimnisvolle Kratzpuren“.

Wo sind die Kratzspuren für die Wolverine Challenge?

Hier müsst ihr landen: Um die Kratzspuren zu finden, solltet ihr auf der veränderten Map in Weeping Woods landen oder euch zumindest im Laufe eines Matches in den Wald begeben. Hier findet ihr die nötigen Kratzspuren für die Challenge. Insgesamt benötigt ihr drei Spuren, es gibt aber mehrere zur Auswahl.

Die Übersicht seht ihr hier in der Karte:

Hier findet ihr die Spuren

Die erste Kratzspur findet ihr ganz oben im Holzturm an einem Kühlschrank.

Die zweite Spur ist auf einem großen Felsen, direkt im Kleinen See vor den Hütten.

An einem Holzpfeiler der großen, überdachten Holzbrücke findet ihr ebenfalls eine Spur.

Noch eine Spur findet ihr direkt unten am größten Holzhaus von Weeping Woods, unter einer Terrasse.

Im Toilettenhäuschen südlich des Haupthauses findet ihr noch eine Wolverine-Spur an einer der Kabinen-Türen.

Die sechste Spur findet ihr am grünen Wohnwagen im Trailerpark von Weeping Woods.

Ihr müsst nur 3 der Kratzspuren finden. Sie liegen alle recht nah beieinander, weswegen ihr die Aufgabe schnell abschließen könnt.

Einen möglichen Laufweg, der euch nur ein bis zwei Minuten kostet, findet ihr hier im Video von „InTheLittleWood„. So könnt ihr im Idealfall schnell drei der Markierungen ablaufen, ohne auf Feinde zu treffen:

Habt ihr die Aufgabe geschafft, könnt ihr euch über das Spray-Motiv zu Wolverine freuen. Die weiteren Aufgaben werden in den nächsten Wochen dazukommen.

Wolverine ist aber bei weitem nicht der einzige Superheld, der gerade Spuren in Fortnite hinterlässt. Auch Groot von den Guardians of the Galaxy hat eine Aufgabe zu bieten – hier müsst ihr Baby Groot auf der Map finden.