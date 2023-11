Fortnite: Neuer Battle Pass von Chapter 4 Season 5 – Alle Skins, Spitzhacken und Level

Nun, was haltet ihr von dem neuen Pass von Chapter 4 Season 5? Findet ihr die Skins und Stile originell oder ist in dieser Season nichts für euch dabei? Lasst es uns wissen! MeinMMO-Autor Christos ist wütend über den neuen Battle Pass und das hat einen guten Grund: Hey Epic – Ist der Preis für den neuen Battle Pass in Fortnite euer Ernst?

Aufbau des Battle-Passes: Wie gewohnt kostet der Battle Pass 950 V-Bucks. Der Pass der neuen Season 5 von Kapitel 4 wird das gleiche Sternen-System haben wie in Chapter 3 davor auch. Ihr habt also die Möglichkeit, eure Belohnungen mit Sternen freizuschalten.

Das passiert gerade in Chapter 4 Season 5: In Fortnite ist Chapter 4 Season 5 gestartet. Neben einer neuen Map gab es auch einen Trailer zu Gameplay-Inhalten und Skins , die während der Seasons freigespielt werden können.

