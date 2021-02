Leak deutet auf neue NPCs in Fortnite, die sogar Auto fahren können

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist der Leak, der gefunden wurde: Der Dataminer Mang0e hat in den Daten von Fortnite geforscht und ist dabei auf diesen Hinweis gestoßen: Ein paar unfertige Bot-Spawn-Möglichkeiten für Autos wurden mit dem Update 15.40 hinzugefügt. Mang0e teilte ein paar Theorien auf Twitter , was dieser Hinweis bedeuten könnte:

Ein Leak weist auf Änderungen bei NPCs und Fahrzeugen hin, die mit Season 6 eingeführt werden könnten. Dataminer haben dazu auch schon Theorien, wie das aussehen könnte. Es ist nicht der erste Leak, der die Autos in Fortnite betrifft – könnte Season 6 also den Fokus wirklich auf Fahrzeuge lenken?

Das ist gerade los in Fortnite: Season 5 von Kapitel 2 neigt sich langsam dem Ende und nun stellen sich einige die Frage, wie es mit Season 6 weitergehen könnte. Leaks, die von Dataminern gefunden werden, können also schon interessante Hinweise dafür sein.

In Fortnite könnten die Fahrzeuge bald noch mehr in den Fokus rücken. Zumindest zeigt das ein Leak, der von Dataminern gefunden wurde. Wir zeigen euch, was sie gefunden haben und was es bedeuten könnte.

