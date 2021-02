Das Update 15.40 in Fortnite ist da und bringt die Rückkehr einer besonderen Waffe und den „Air Royale“-Modus. MeinMMO zeigt euch, was sich jetzt alles im Spiel geändert hat.

Das ist gerade los in Fortnite: Heute, am 16. Februar, wurde das Update 15.40 aufgespielt. Der Patch bringt gleich die Rückkehr von bekannten Dingen im Spiel – diese wurden von Fortnite schon angekündigt. Wir haben euch hier die wichtigsten Änderungen in unseren eigenen Patch Notes auf Deutsch zusammengefasst.

Die Pistole Flintlock ist zurück

Was ist damit gemeint? Die Steinstoßpistole oder auch Flintlock genannt, wurde zum ersten Mal in Season 8 – Kapitel 1 eingeführt. Obwohl die Waffe großen Schaden verursacht, wurde sie von Spielern nicht nur als Knarre genutzt.

Die Waffe, die einen ziemlichen Rückstoß auslöst, ist mit jetzt mit dem Update 15.40 wieder zu Fortnite zurückgekehrt. Spieler können jetzt also damit wieder coole Tricks ausüben und sich vielleicht sogar schneller durch die Map befördern.

Die Flintlock ist mit dem Update 15.40 wieder ins Spiel zurückgekehrt

Rückkehr des Air Royale Modus

Was ist damit gemeint? Nach dem Download von Update 15.40 finden Spieler jetzt wieder einen altbekannten LTM zur Auswahl im Spiel. Nun ist nämlich Air Royale zurückgekehrt, das ebenfalls in Season 8 eingeführt wurde. In diesem Modus kämpfen Spieler nur in Flugzeugen gegeneinander – wer am Boden landet, wird sofort eliminiert.

Laut der Ankündigung von Fortnite Status auf Twitter, soll in den nächsten Tagen auch der Modus „heiße Sohle“ zurückkehren. Dort wird die Map von Lava überschwemmt und Spieler dürfen auf keinen Fall den Boden berühren.

Im Modus Air Royale kämpfen Spieler nur in der Luft

Mehr exotische Waffen verfügbar

Was ist jetzt anders? In der Ankündigung gab Epic ebenfalls bekannt, dass Charaktere nach dem Update 15.40 mehr exotische Waffen anbieten werden. Aber was ist damit genau gemeint?

Diese Änderung bedeutet nicht, dass es neue exotische Waffen gibt, sondern das die Anzahl in Runden erhöht wurde. Wenn ihr jetzt also im Team unterwegs seid, können alle Mitglieder eine exotische Waffe erwerben und nicht nur 1 Spieler. Für eure Gegner bleibt aber einiges übrig – macht euch also gefasst bald gegen stärkere Knarren antreten zu müssen.

Das Update 15.40 brachte eher nostalgische Momente zurück ins Spiel, aber auch mehr Möglichkeiten, um die exotischen Waffen auszuprobieren.

Wenn ihr beim NPC-Mandalorian vorbeischaut, solltet ihr euch aber in Acht nehmen. Dieser Charakter kann euch nämlich schon angreifen, bevor ihr überhaupt gelandet seid.