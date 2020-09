Wir haben damals einen Monat nach seinem Bann aus Fortnite auf MeinMMO geschaut, was FaZe Jarvis in der Zeit gemacht hat.

Eine Fortsetzung seiner Karriere in Fortnite scheint jedenfalls weiter ausgeschlossen. Da konnte nicht mal die Mami was machen .

Auch ein Jahr später scheint er aus dem Bann noch Kapital schlagen zu wollen. Denn so oder so war ihm ja klar, wie das ausgehen musste: Entweder Epic bannt ihn oder er sucht selbst den Ausstieg.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das ist die Diskussion: Im Nachhinein wurde diskutiert, ob das wirklich ein Bann war. Es sah eher so aus, als hätte sich nur wer in den Account von FaZe Jarvis geloggt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das war jetzt die Aktion: Nach knapp 10 Monaten hat FaZe Jarvis jetzt öffentlich versucht, wieder Fortnite zu spielen. Das kündigte er vorher auf Twitter an: Es sei jetzt fast ein Jahr her, dass Epic ihn bannte. Er werde am Abend wieder spielen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 9 = elf

Insert

You are going to send email to