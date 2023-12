Der Epic-Chef sagt, dass Fortnite auf Steam kommen könnte, doch nur unter einer Bedingung

Epic-CEO Tim Sweeney meldete sich auf X.com zu Wort: Laut ihm könnte Fortnite auf anderen Plattformen wie Steam, Microsoft und Co. erscheinen. Dafür müssten diese aber auf ihren Anteil am...

Bei Microsoft stehen die Chancen hingegen vielleicht gar nicht schlecht: Hier erhält der Entwickler ja den gesamten Umsatz. Daher ist zu vermuten, dass sich Tim Sweeney in seinem Tweet expliziet an Steam wendet. Steam hat allerdings aus den genannten Gründen aktuell zumindest keinerlei Zugzwang.

Activision/Blizzard begann auch zuletzt, seine Spiele zusätzlich zum hauseigenen Launcher via Steam anzubieten. Bethesda versuchte ebenfalls ihre Kunden von Steam weg zum eigenen Launcher zu bringen und stampften diesen erst vergangenes Jahr wieder ein (via GameStar ).

Solange aber genug Entwicklerstudios die Abgaben an den Store ihrer Wahl akzeptieren, gibt es für Steam und Co. nur sehr geringe, wenn nicht sogar vernachlässigbare Gründe, auf Epic zuzugehen.

Mit dem Statement kritisiert er, dass Plattformen wie Steam es Entwicklern zwar erlauben, ihre Spiele via ihnen zu veröffentlichen, aber dafür auch gut was vom Kaufpreis abzwacken. So finanzieren sich die Plattformen allerdings größtenteils.

Epic-CEO Tim Sweeney meldete sich auf X.com zu Wort: Laut ihm könnte Fortnite auf anderen Plattformen wie Steam, Microsoft und Co. erscheinen. Dafür müssten diese aber auf ihren Anteil am Verkaufspreis verzichten.

