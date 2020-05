Das riesige Wastelanders-Update für Fallout 76 ist nun seit einem Monat aktiv und hat offenbar viele neue und alte Spieler angelockt. Aber hat es die Rettung für das Survival-MMO gebracht? MeinMMO schaut sich an, wie Fallout 76 nun dasteht.

Wie geht es Fallout 76 seit Wastelanders? Am 14. April 2020, also genau vor einem Monat, erschien das Wastelanders-Update für Fallout 76. Das Update hat das Spiel grundlegend verändert und war ziemlich genau das, worauf die Spieler gewartet haben.

MeinMMO-Autor Benedict Grothaus finde sogar: Mit Wastelanders ist Fallout 76 nun das Spiel, das es sein sollte.

Zusammen mit Wastelanders ist Fallout 76 für den PC auch erstmals auf Steam erschienen, nachdem es seit Release nur für den Bethesda.net-Client, PS4 und Xbox One verfügbar war. Die Stimmen dort haben sich von anfänglich eher negativen Kritiken zu mittlerweile richtig starken 79% positiver Reviews durchgerungen (Stand 14. Mai, via Steam).

Wir schauen uns an, wie sich Wastelanders in dem Monat seit Release entwickelt hat

Die Stimmung in Wastelanders

So hat sich Wastelanders auf Steam entwickelt: Nach anfänglich eher schlechten Bewertungen haben sich die positiven Reviews auf Steam nach kurzer Zeit fast verdoppelt und sind nun mit 79% fast dreimal so gut wie noch zu Beginn. Die Spielerzahl ging dagegen etwas nach unten: von anfänglich 15.807 Spielern auf nun 14.545 Spieler auf Steam im Schnitt (via steamcharts).

Das Problem für viele der Kritiker ist, dass sich Fallout 76 noch immer in einem technisch nicht einwandfreien Zustand befindet und häufig mit Fallout 4 verglichen wird.

Einige Spieler vergleichen Fallout 76 noch immer mit dem Vorgänger-Teil. Hier zu sehen: Der Ghul Hancock aus Fallout 4.

Mittlerweile scheinen sich viele Spieler aber wirklich auf Fallout 76 einlassen zu wollen, statt Fallout 4 hinterherzutrauern.

Steam-Nutzer Crispy titties etwa sagt: „Wenn man mit Radio an durch das Ödland läuft und lootet, kommt schon ein wenig Feeling auf. Es gibt meiner Meinung nach auch eine Menge zu tun für Leute, die jetzt erst einsteigen. […] Wer weiß worauf er sich einlässt, der kommt auch auf seine Kosten.“

ATiX auf Steam schreibt: „Es macht einfach Spaß! Fakt ist aber, man muss sich darauf einlassen. Wenn man lieber über die Unzulänglichkeiten meckert, wird man mit Fallout 76 wenig Freude haben. Kann man darüber hinwegsehen, dann erlebt man eine unfassbar schöne Welt.“

MeinMMO-Autor Gerd Schuhmann sieht in den steigenden Reviews, dass Fallout 76 genau dieser „Franchise-Falle“ entkommen ist.

Das sagen die Spieler: Die Kritik an den technischen Aspekten herrscht noch immer vor. Über die Jahre scheint sich die Performance zwar gebessert zu haben und es betrifft wohl nur noch weniger Spieler, aber die Kritikpunkte gibt es noch, wie sogar Crispy titties in seinem positiven schreibt: „Die Performance ist, auch wenn sichtlich besser, immer noch nicht top.“

Die Inhalte selbst kommen ziemlich gut an. Lediglich der Grind für Ruf bei den Fraktionen als einer der Endgame-Inhalte stört die Spieler langsam, weil er ihnen etwas zu lange dauert.

Die Änderungen von Wastelanders

Was hat Wastelanders verändert? Die vermutlich größte Veränderung von Wastelanders ist die Einführung der NPCs, in die viel Arbeit geflossen ist. Seit dem Release von Fallout 76 war das Fehlen menschlicher NPCs und Interaktionen ein großer Kritikpunkt.

Seit Wastelanders ist nun ganz Appalachia bevölkert mit Menschen, die sich mit den Spielern unterhalten, ihnen Quests geben oder die zu den beiden großen Fraktionen gehören, denen ihr euch ebenfalls anschließen könnt.

Siedler und Raider sind die neuen Fraktionen von Wastelanders.

Zudem ist die Story von Fallout 76 fortgesetzt worden und es gibt neue Events, sodass ihr wieder mehr zu tun habt. Es gibt neue Monster, Aufgaben und brandneue Waffen, wie etwa Pfeil und Bogen mit eigenen Perks.

So gut kam Wastelanders an: Nach einem AMA („Ask Me Anything“) auf reddit hat Bethesda eine kleine Übersicht erstellt mit Daten und Zahlen zu Wastelanders. Darin wurde festgehalten, wie eifrig die Spieler an bestimmten Aktivitäten teilgenommen haben:

58% der Bewohner behielten den Schatz am Ende der Kampagne

Auf Crater wurden am häufigsten Atombomben abgeworfen

7.639.485 Floater (ein neues Monster) wurden getötet

7.122 Wendikokolosse (neuer Kryptid) wurden getötet – und 23.961 Spieler vom Wendigokoloss

Commander Daguerre ist der beliebteste der neuen Begleiter

193.639 Salamibrötchen wurden verputzt

Commander Sofia Daguerre ist sehr beliebt bei den Spielern.

Außerdem schlossen sich 54% der Spieler den Siedlern an und nur 46% den Raidern. Welche der Fraktionen zu euch passt erfahrt ihr in unserem Test:

Siedler oder Raider – Welche Fraktion in Fallout 76 passt am besten zu dir?

Die Community selbst scheint recht zufrieden mit dem Update zu sein und hält noch immer stark zusammen – einer der Aspekte, die Fallout 76 so besonders machen. Eine MeinMMO-Leserin etwa bot neuen Spielern in Wastelanders an, das Camp für sie zu bauen.

Allerdings erstreckt sich der Zusammenhalt der Spieler selbst über das Spiel hinaus. Erst kürzlich verlor ein bekannter Spieler von sein Haus in einem Feuer und landete im Krankenhaus, nachdem er seine Frau und seinen Sohn gerettet hatte. Die Community von Fallout 76 fand sich sofort zusammen, um für seinen Schaden zu spenden.