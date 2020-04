Steam-Reviews zeigen: Fallout 76 entkommt gerade der Falle

Das Survival-MMO Fallout 76 ist nun auf Steam erschienen und hat mit „Wastelanders“ eine große Erweiterung erhalten. Wieder sorgt das Spiel für Trubel, hat aber diesmal überwiegend positive Reviews auf Steam. Was ist es an Fallout 76, das die Leute so aufregt? Es ist die „Franchise-Falle“, sagt unser Autor Schuhmann.

So ist die Lage bei den Steam-Reviews: Fallout 76 gibt’s zwar schon seit 2018, es ist aber jetzt erst mit dem Wastelanders-Update auf Steam erschienen:

Hier hat es aktuell 1339 Reviews, davon sind 73% positiv – das ist eine „größtenteils positive Wertung“

Aber gerade die negativen Reviews zeigen den spannenden Knackpunkt von Fallout 76.

Immer noch nicht berauschend, aber schon ganz okay: 73% der Reviews sind positiv.

Im Schatten von Fallout 4

Das kritisieren einige Steam-Reviews: Wenn man die Steam-Reviews zu Fallout 76 durchgeht, wird man in einigen negativen Reviews ein Wort lesen: „Fallout 4.“

Es heißt:

Die Leute hätten sich ein „Fallout 4 Multiplayer“ gewünscht, aber dann Fallout 76 bekommen

Ein Steam-Reviewer ist enttäuscht, weil Fallout 76 kein „Open World“-Spiel, wie Fallout 4 ist.

Wastelanders, hoffte er, sollte die epische Tiefe von Fallout 4 bringen, aber hat jetzt nur „typische MMO“-Quests gebracht.

Kurzum: Ein Kritikpunkt der Spieler an Fallout 76 ist es, dass es ein MMO und kein Singleplayer-RPG ist.

Ein Ausschnitt aus einem negativen Steam-Review zu Fallout 76, das 1624 Leute als „hilfreich“ bezeichneten..

Bethesda steckt mit Fallout 76 in der „Franchise-Falle“:

Die Fans der Serie wünschen sich einen Nachfolger für Fallout 4 oder einen „Multiplayer-Modus“

Die Fans haben klare Erwartungen an ein Spiel ihrer Serie: Sie wollen genau die Stärken wiederfinden, die sie in früheren Titeln so liebten

Bethesda will aber ein Online-Spiel entwickeln, um das langfristig zu monetarisieren. Denn egal, wie viel Erfolg Fallout 4 oder Skyrim hatten, diese Spiele verdienen nur mit Releases Geld – ein MMO oder ein „Games-as-a-service“-Titel ist über Jahre eine sichere Einnahme-Quelle

Fallout 4 war das letzte Singleplayer-RPG der Reihe. Es erschien 2015 und steht auf Metacritic bei 84%.

Darum ist das so wichtig: Die Fallout-RPG-Serie ist für Rollenspieler auf dem PC sowas wie ein Heiligtum. Die Serie gibt es seit 1997: Sie hat immer durch ein außergewöhnliches Szenario, trockenen Humor und eine eigene Ästhetik überzeugt.

Das „Bethesda von früher“ gilt neben dem „BioWare von früher“ als „die RPG-Schmiede“ für den PC.

So verklickern Anthem und Fallout 76 ihren Fans, dass sie online sind

Für Fans von Bethesda war schon The Elder Scrolls Online 2014 ein schwerer Schlag. Statt eines Skyrim-Nachfolgers gab es ein MMORPG. Die zweite Enttäuschung für die Singleplayer-Fans kam mit Fallout 76 statt Fallout 5.

The Elder Scrolls Online wurde 2014 hart kritisiert, weil es kein Skyrim war und viele „MMO“-Probleme hatte.

Das brachte Fallout 76 von Beginn an in eine schwierige Situation: Genau so wie es ESO 2014 in eine schwierige Situation gebracht hatte. Einige Leute wollten die Spiele scheitern sehen und beide Spiele gaben zum Release der Kritik genug Nahrung:

Es gab technische Probleme

inhaltliche Unzulänglichkeiten

die typischen Schwächen von MMOs, die Singleplayer-Fans besonders nerven, wie monotone Quests, unnötige Nebenaufgaben, Grind und schwache NPCs. Fallout 76 strich die NPCs sogar vollständig.

Und egal, wie man solche Spiele vorher kommuniziert: Letztlich fühlen sich Singleplayer-Fans immer irgendwie hinters Licht gefühlt. Denn schon der Name „The Elder Scrolls“ oder „Fallout“ suggeriert ihnen ein anderes Spielerlebnis als das, was sie dann erwartet.

Fallout 76 – ein Fallout ohne NPCs? Das kritsierten viele am Survival-MMO.

Das war die Reaktion von Bethesda: Auf die Kritik an ESO 2014 reagierten die Entwickler letztlich so:

Zenimax Online Studios, ein Schwester-Studio von Bethesda, rief einige der Core-Gamer im Herbst 2014 zu einem Meeting zusammen, legten die Karten auf den Tisch und besprachen, was zu machen ist

Sie brachten das Spiel über Jahre konsequent in Richtung „Skyrim Online“ – sie änderten das Bezahlmodell von Abo auf Kauf-Spiel, krempelten das Endgame um, nahmen nutzlose Grenzen und Beschränkungen aus dem Spiel, setzten auf storylastige Erweiterungen und brachten schlicht viel mehr Inhalt

Auf die Kritik an Fallout 76 reagierte Bethesda letztlich ähnlich:

Auch hier war die Rede von „Treffen mit Coregamern“, um die Probleme anzusprechen. Das ist offenbar schon 2019 vor dem „Nuclear Winter“-Update passiert

mit Wastelands geht das Spiel jetzt deutlicher in Richtung eines „Fallout 4 Multiplayer“ als zuvor

Sogar die NPCs sind jetzt angekommen

Dass diese Methode erste Erfolge hat, sieht man an den positiven Steam-Reviews. Auch die Stimmung um das Spiel scheint sich etwas zu verbessern.

Die NPCs sind zurück.

Klar ist: Die Hardcore-Fans von Singleplayer-RPGs wird Bethesda nur schwer erreichen. Sie können aber einen Kompromiss finden. Letztlich wird Zeit und konsequentes Arbeiten am Spiel dabei helfen, dem Vergleich mit Fallout 4 zu entkommen.

Und vielleicht geht es Fallout 76 in ein paar Jahren so wie ESO: Es wird als eigenständiges Spiel wahrgenommen, das seine Stärken und seine Schwächen hat, aber nicht länger in dieser „Das ist ja gar kein Singleplayer-RPG“-Franchise-Falle gefangen ist.

Einen Bericht, wie sich Fallout 76 mit Wastelanders spielt und verändert hat, lest ihr hier.