Ein Spieler erreicht alle Erfolge im MMORPG ESO, brauchte dafür 405 Tage

Trenia ist großer Fan des MMORPGs The Elder Scrolls Online (ESO) und hat es nun geschafft, alle Errungenschaften zu sammeln. Nun will er sich im Spiel dem „wahren Endgame“ widmen.

Was genau erreichte der Spieler? Trenia erklärte über reddit, dass er jedes einzelne Achievement im MMORPG ESO erreicht hat. Sogar das seltene „Gottesschlächter von Sonnspitz“, das bisher nur sehr wenige sammeln konnten.

Zwar gibt es bereits auf dem PC einige Spieler, die diesen Meilenstein erreicht haben, doch Trenia gelang dies auf der Xbox. Dort erschien das MMORPG knapp 14 Monate später.

Allerdings sind in diesen Erfolgen noch nicht die neuen Inhalte des DLCs Flames of Ambition dabei. Das erscheint erst noch für die Konsolen.

Gibt es eine Belohnung dafür? Nein, das Erreichen aller Erfolge brachte ihm keine besonderen Titel oder Belohnungen ein. Das dürfte wohl daran liegen, dass regelmäßig neue Erfolge zu ESO hinzugefügt werden.

Wie Trenia an das Gottesschlächter-Achievement kam, zeigt er sogar in einem Video:

Eine großartige Leistung in ESO

Wie lange hat das gedauert? Der Spieler gibt an, seit dem Release von ESO auf der Xbox One am 9. Juni 2015 zu spielen.

Mit seinem Charakter hat er seitdem 405 Tage, 3 Stunden und 12 Minuten Spielzeit angesammelt (via Gamedvr). Umgerechnet sind das etwa 4,6 Spielstunden an jedem einzelnen Tag seit Release.

Die hat er zwar nicht nur in die Jagd nach Achievements gesteckt, doch der Aufwand dafür dürfte einen beachtlichen Teil davon ausgemacht haben.

Wie kommt das an? Auch, wenn bereits andere ebenfalls derartige Leistungen erzielen konnte, zeigt sich die Community beeindruckt von dieser Leistung und findet viele lobende Worte:

Regi413 schreit auf reddit: „Heilige Scheiße. Jedes Achievement geschafft. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es da draußen Spieler gibt, die jede einzelne Errungenschaft besitzen.“

uselessidiot17 meint (via reddit): „Großer Gott, ich spiele schon seit 900 Stunden und bin nicht mal annähernd so weit.“

arksien ist besonders beeindruckt davon, dass auf Konsole gespielt wurde (via reddit): „Sehr beeindruckend. Gottesschlächter ist generell immer beeindruckend. Aber wer das auf Konsole schafft… Hut ab.“

ri otphukinmeow lobt Trenia auf reddit: „Wow, einfach nur Wow. Man sollte dafür einen besonderen Bonus bekommen, wie etwa 1.000 Schaden extra oder so.“

Was will der Spieler jetzt machen? Trenia gab über reddit an, dass es sich bei ESO um sein Lieblingsspiel handelt. Er will definitiv weitermachen und widmet sich jetzt etwas anderem. Für ihn beginnt das Endgame jetzt nämlich erst, da er das Housing als Endgame-Inhalt ansieht. Entsprechend möchte er sich jetzt darum kümmern.

Was sagt ihr zu dieser Errungenschaft? Seid ihr in ESO auch schon kurz davor, alle Achievements zu besitzen?

Housing ist für manchen Spieler also wichtig im MMORG The Elder Scrolls Online, doch was bringt euch das überhaupt?