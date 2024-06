Einer der nettesten Menschen auf Twitch wird gefragt, ob DrDisrespect zurückkehrt – Die Antwort ist brutal

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schlimmer als das, was DrDisrespect jetzt getan hat, wäre es gewesen, wenn er sich gar nicht weiter zum Thema geäußert hätte und es erlaubt hätte, dass ihn all die Leute weiter “blind unterstützen”.

Shroud wird in einem Stream, in dem er Elden Ring spielt, gefragt, ob DrDisrespect noch einmal zurückkehrt.

Der Streamer Michael „Shroud“ Grzesiek (30) gilt als einer der allgemein besten First-Person-Shooter-Spieler der Welt, aber auch als ruhige und verbindliche Stimme der Vernunft auf Twitch . In einem Stream äußert er sich dazu, ob er glaubt, dass DrDisrespect nach seinem Skandal zurückkehrt: Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, 2017 Sexnachrichten an eine Minderjährige geschickt zu haben.

