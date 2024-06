In einer besonderen Folge von Dragon Ball hat Son Goku einen richtigen Job, statt immer nur die Welt zu retten

Son-Goku trainiert in Dragon Ball immer weiter, um zum stärksten Kämpfer der Galaxien zu werden. Doch es gab eine Folge, in der er einen ganz normalen Beruf hatte. Trotzdem rettete er darin einige Menschenleben.

Was ist das für eine Folge? Die 10-minütige Sonderfolge namens „Goku’s Fire Brigade“ erschien am 8. Juni 1988 in Japan. Leider hat es die Episode nie nach Europa geschafft, weshalb vermutlich nur die wenigsten von euch die Folge gesehen haben.

In der Folge werden Son-Goku, Krillin, Yamchu und Muten Roshi zu Feuerwehrmännern. Son-Goku ist hier noch als Kind zu sehen und besitzt sogar noch seinen Affenschwanz, der im Laufe der Zeit nicht mehr nachgewachsen ist.

Sie zählte nicht zum regulären Anime, sondern war eine Spezialfolge, die kleinen Kindern den richtigen Umgang mit Brandquellen und Feuer beibringen sollte.

Die Folge könnt ihr euch im folgenden YouTube-Video von The Visual Media Archive ansehen:

Son-Goku wird zum lebensrettenden Feuerwehrmann

Was passiert in der Folge? Das Video zeigt mehrere gefährliche Alltagsituationen, in denen es zu einem Brand kommt. Son-Goku, Muten Roshi und die anderen stellen sich mehreren Bränden und belehren die Zuschauer, wie sie das Feuer verhindern können:

Einige Kinder wollen ein Feuerwerk starten. Son-Goku trainiert derweil im Park und bemerkt, dass eine der Raketen im Mülleimer landet. Daraufhin brennt der Müll, doch Son-Goku löscht den Brand mit einem Eimer Wasser.

Es werden mehrere Brandquellen wie das Feuer auf dem Herd, ein Bügeleisen, eine Zigarette und ein offener Gashahn gezeigt.

Auch Bulma wird Opfer eines Brandes. Sie kümmert sich um ihr Kätzchen und vergisst dabei, dass sie Öl neben dem Gasherd stehen lässt. Durch ein Erdbeben, die in Japan häufiger auftreten, fällt das Öl auf das Feuer und Son-Goku muss Bulma sowie ihr Kätzchen aus der Wohnung retten.

Am Ende geht jede der Situationen gut aus. Son-Goku und die Feuerwehr-Truppe schaffen es, alle Brände zu löschen und die betroffenen Personen gesund zu bergen. Auch die Nummer der Feuerwehr wird am Ende durchgegeben, damit die Zuschauer wissen, wen sie im Notfall anrufen müssen.

Ist die Folge offiziell? Der Schöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, hat nie klargestellt, ob die Folge ein offizieller Teil der Geschichte ist und wo sie sich einordnen lässt.

Allerdings war der Mangaka am Drehbuch beteiligt. Durch die auftretenden Personen und Bulmas Frisur, die sich im Laufe des Animes mehrmals ändert, wissen wir zudem, dass die Folge zu der Zeit vor dem 22. Großen Kampfsportturnier gespielt haben könnte.

Selbst wenn die Folge also kein Teil der offiziellen Geschichte sein sollte, würde sie sich gut in diese integrieren.

