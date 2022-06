Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Das macht sich auch in der aktuellen PC-Version bemerkbar. Denn obwohl Diablo Immortal am 2. Juni erschienen ist, könnt ihr auf dem PC erst einmal nur eine Open Beta spielen. Das heißt: hier werden noch viele Systeme getestet und es kann zu Fehlern kommen. Auch einige Komfortfunktionen, die wir von echten PC-MMORPGs kennen, fehlen beim Hack-and-Slash-Spiel.

Was spricht überhaupt für eine Konsolen-Version? Zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr alle großen Spiele der Diablo-Reihe – Diablo 3 und Diablo 2: Resurrected – ebenfalls auf den Konsolen spielen. Einige halten es daher für wahrscheinlich, dass Diablo Immortal auch für Konsolen kommen könnte. Am Ende wollen die Entwickler einen Release vom Erfolg des Spiels abhängig machen.

