Diablo Immortal verschenkt Legendarys an einige Spieler – So prüft ihr, ob ihr dazu gehört

Dennoch dürften sich viele Spieler über die Entschädigungen freuen. Denn auch, wenn ihr nicht selbst aktiv teilgenommen habt, erhaltet ihr eine Belohnung, solange euer Clan am Krieg mitgewirkt hat. Und zumindest die reine Masse an Spielern ist nach wie vor enorm:

Grund für die Entschädigung ist ein Fehler beim Schattenkrieg in der vergangenen Woche. Einige Clans konnten in ihrer Tabelle nicht aufsteigen, weil Siege nicht gezählt worden sind. Auch der Ritus der Verbannung war entsprechend fehlerbehaftet.

Einige Nutzer berichten, dass sie keine legendäre Embleme oder nur einen Brief erhalten haben. Habt ihr keine Post, dann war euer Clan oder Server vermutlich nicht betroffen. Prüft sonst regelmäßig euer Postfach in den kommenden Tagen.

Was sind das für Items? Beim großen Fraktions-Krieg zwischen Schatten und Unsterblichen kam es in dieser Woche zu einem Fehler. Spieler bekommen deswegen aktuell Briefe in Diablo Immortal, in denen verschiedene Belohnungen enthalten sein können. Dazu zählen:

