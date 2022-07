Diablo Immortal: Spieler wirft kurz vor wichtigem Event alle aus dem Clan, klaut angeblich 55 Millionen Gold

Diablo Immortal setzt als MMO voll auf soziale Interaktion. Was aber passiert, wenn schurkische Spieler zu viel Macht haben, zeigt eine Geschichte aus der Community. Fans nennen es „den größten Raub aller Zeiten“ (in Diablo).

Was war das für ein Diebstahl? Beim Fraktions-Krieg zwischen Schatten und Unsterblichen hat der Anführer der Unsterblichen angeblich seinen ganzen Clan auf einem US-Server ausgeraubt. Das teilten gleich mehrere Spieler auf reddit mit.

Jeden Sonntag findet der Ritus des Exils statt, der große Showdown von Diablo Immortal. Im Verlauf der Woche sammeln sowohl Schatten als auch Unsterbliche Macht und Belohnungen. Am Ende erhalten die Unsterblichen dann, abhängig von ihrem Beitrag, eine Belohnung. In einem weiteren Thread auf reddit zeigte ein Spieler einen Screenshot mit den Belohnungen für diese Woche:

55 Millionen Gold

318.000 Hilt, die wichtigste Free2Play-Währung

3 legendäre Gegenstände

Diese Belohnung wird normalerweise auf alle Teilnehmer aufgeteilt. Kurz vor dem Event schmiss jedoch der aktuelle Leiter der Gilde, der „Unsterbliche“ selbst, alle Mitglieder aus seinem Clan bis auf einen Freund. Das Ergebnis: die beiden verloren zwar den Ritus, aber konnten alle Belohnungen für sich selbst einstreichen.

Unsterblicher stiehlt angeblich alles, Fans fordern Regeln

Wie kam es überhaupt dazu? Wie reddit-Nutzer Senior_Discount939 erklärt, sei das alles durch den Wechsel der Clan-Führung überhaupt erst möglich gewesen. Der ursprüngliche Anführer musste wegen persönlicher Probleme aufhören und hat einen anderen Leiter bestimmt.

Dieser sollte nur eine Übergangslösung sein, allerdings können die Clan-Leiter nur alle 14 Tage gewechselt werden. Nach Ablauf der Frist wurde der entsprechende Unsterbliche ausgewählt, der angeblich den Raub begangen hat.

Laut Spielern sei dieser aber ziemlich unerträglich und toxisch, habe sogar Chat-Banns erhalten. Nach einem Streit habe er dann den Kontakt abgebrochen und schließlich alle Mitglieder entfernt. Angeblich soll er sogar Geld von einem konkurrierenden Schatten-Clan dafür erhalten haben.

Das sagen Spieler dazu: Viele sind sich einig, dass so etwas nicht passieren können sollte. Es fehlen Auffang-Netze gegen schlechtes Verhalten dieser Art, die regulieren, was ein Clan-Leiter alles darf und was nicht. Aktuell sind Anführer in ihrem Clan gewissermaßen allmächtig.

Ob das realistisch ist, lässt sich nur schwer sagen. In vielen MMOs sind die Clan-Chefs mit absoluten Rechten ausgestattet. In New World etwa bestahl ein Spieler seine Gilde und wechselte danach schlicht die Fraktion.

Allerdings ist die Stimmung bei Diablo Immortal im Moment ohnehin angespannt. Nach dem 1. großen Content-Update sind viele Spiele enttäuscht. Es fehlt Anreiz, wieder und weiterzuspielen. Hier gibt es aber vielleicht bald Abhilfe:

