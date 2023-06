Diablo 4: Spieler trifft seine Traumfrau, verliebt sich, klaut EXP und Items – Aber Reddit ist gnadenlos

Ein Spieler von Blizzards neuem Hack’n Slay Diablo 4 erzählt eine einerseits hübsche, andererseits irgendwie jämmerliche Geschichte. Er habe eine wundervolle und starke Eis-Zauberin getroffen, sich sofort verliebt und an ihre Fersen geheftet. Andere kommentieren das aber nicht ganz so herzlich.

In dieser kläglichen Situation hing ein Spieler fest: Ein Spieler schildert auf reddit, dass er sich in eine hoffnungslose Situation in Diablo 4 manövriert hatte:

Der Spieler sagt, er hing fest: Er fand, er war eigentlich zu stark für Level 60 und Weltrang-Stufe 3, aber noch nicht stark genug für Weltrang-Stufe 4

Er starb sich also so durch die Level-70-Inhalte, mogelte sich irgendwie durch, fühlte sich hundsmiserabel und hatte schon vor, wieder auf World-Tier 3 zu wechseln, um sich doch noch weiter zu verstärken.

World-Tier 4 war für ihn eine „Welt des Schmerzes.“ Mit nur 2.000 HP konnte ihn alles mit einem Schlag töten und wenn er selbst was umbringen wollte, brauchte er dafür 5 Minuten.

Geschlagen und erschöpft war ich kurz davor, aufzugeben. Scheiß drauf, geh ich halt zurück zu World-Tier 3 und grinde mich hoch, bis ich Tier 4 schlagen kann.“

Spieler trifft „wunderschöne Göttin“, folgt ihr wie ein Hündchen

Das änderte die Situation: Der Spieler schreibt, als er total unten war, „tauchte sie aus dem Nichts auf, meine Retterin … meine Göttin.“

Im Gegensatz zu ihm, der nur Blut vergoss und sich durch World-Tier 4 starb, war sie eine „wunderschöne Level 71 Eis-Zauberin“, die Horden an Gegner wegschmolz, als wären sie nur Level 30.

Der Spieler schreibt: Er fühlte sich schmutzig, aber fortan heftete er sich an ihre Fersen, verfolgte sie und achtete darauf, nicht zu sterben, damit er sie bloß nicht verlor. Dabei hängte er sich wie ein blautsaugender Egel an sie, leechte EXP und Items. Seine 702 Handschuhe ersetzte er flugs durch 798er.

Er war auch ein liebes Hündchen, sagt er. Jedes Mal, wenn ein Item droppte, zeigte er das Emote „Danke dir“ – und er hatte das Gefühl, seine Göttin habe ihn auch mal kurz wahrgenommen, weil er ihr so brav folgte.

Der Spieler vergleicht sein Verhalten mit einem „streunenden Hund auf der Suche nach einem Knochen.“

Das war der Höhepunkt: Die Zauberin schickte sich an, in ein Dungeon zu gehen. Weil er nicht mit ihr in einer Gruppe war, hieß das für ihn Abschied nehmen.

Also zeigte er auf den Dungeon und machte ein „Nein“. Doch das Wunder geschah: Die Zauberin antwortete mit einem „Ja“ und lud ihn in die Gruppe ein.

Letztlich ist der Mann hin und weg. Er schreibt: Ich traf eine Fremde in der offenen Welt, wir haben zusammen ein paar Items gegrindet. Wir hatten eine tolle Zeit. Super Person. Ich hoffe, sie liest das. Er werde ihr das nie vergessen.

Reddit will ihm die Illusion nehmen, aber er weigert sich

Wie ist die kühle Antwort von reddit? Der Top-Kommentar ist:

Das ist keine Sie. Das ist ein dicker Typ mit Haaren am Hals, der als Zauberin cosplayed, weil das männliche Modell scheiße aussieht.

Aber der Spieler antwortet: „Für mich ist eine wunderschöne Göttin – ganz egal, was ihr sagt.“

Männer, die in Online-Spielen weibliche Charaktere spielen? Das ist schockierend. Ich wollte es erst nicht glauben, dass es sowas gibt. Aber vielleicht ist der Reddit-Nutzer da ja einer ganz heißen Sache auf der Spur:

