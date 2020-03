Wir von MeinMMO wollten mit euch zusammen herausfinden, wie ob die meisten weiblichen Charaktere in MMOs wirklich von Männern gespielt werden. Die Ergebnisse haben uns schockiert.

Das war die Umfrage: Stimmt das Klischee, dass die meisten Männer lieber weibliche Charaktere spielen? In einer Umfrage haben wir euch diese Frage gestellt und euch abstimmen lassen, welches Geschlecht ihr in MMOs bevorzugt.

Die Umfrage endete am 5. März. Es haben 4.610 Leser daran teilgenommen. Davon waren laut eigenen Angaben:

4027 männlich

484 weiblich

99 non-binär

Jeder von euch durfte nur eine Stimme abgeben.

Viele moderne MMOs haben keinen Genderlock, wenn es um die Wahl der Klassen geht.

So habt ihr abgestimmt

Das ist die allgemeine Stimmenverteilung unter allen, die sich an der Umfrage beteiligt haben:

Ich bin männlich, spiele bevorzugt Männer: 33,33%

Ich bin männlich, spiele bevorzugt Frauen: 31,74%

Ich bin männlich, habe keine Präferenzen: 22,28%

Ich bin weiblich, spiele bevorzugt Frauen: 7,85%

Ich bin weiblich, habe keine Präferenzen: 1,43%

Ich bin weiblich, spiele bevorzugt Männer: 1,22%

Ich bin non-binär, habe keine Präferenzen: 1,19%

Ich bin non-binär, spiele bevorzugt Frauen: 0,59%

Ich bin non-binär, spiele bevorzugt Männer: 0,37%

Erstaunlich, nicht wahr? Stellt sich heraus, viele weibliche Charaktere in MMOs werden tatsächlich von Männern gespielt, sofern es natürlich keinen Genderlock gibt.

Wer hätte das gedacht?

Warum gibt es überhaupt einen Genderlock in MMORPGs?

Männer spielen in MMORPGs Heldinnen und Helden

So haben die Männer abgestimmt: Von den 4027 männlichen Lesern stimmten 1536 für die Option „Ich bevorzuge männliche Charaktere“ gestimmt. Es sind etwas mehr als 38%.

Knapp dahinter folgte aber schon die Gruppe der männlichen Leser, die in MMOs lieber weibliche Charaktere spielen. Diese Schlingel. Für diese Option haben 1463 der männlichen Leser gestimmt, was in etwa 36,3% entspricht.

Männer, die bevorzugt das eigene Geschlecht spielen, haben in den Kommentaren als Begründung die Identifikation mit dem Spielcharakter aufgeführt. Während bei weiblichen Charakteren Ästhetik, Animationen und generell das Aussehen eine wichtige Rolle spielen:

Ich bin männlich und spiele ausschließlich männliche Charaktere! […] Ich denke, ich möchte mich in einem MMO/RPG mit meinem Charakter ein wenig identifizieren? Kommentar von ThePig

[…] Ich würde zwar primär weibliche Charaktere sagen, hat aber mehrere Gründe: […] Zum Beispiel Laufanimationen finde ich meist einfach viel besser. Männliche Charaktere haben des Öfteren die schrecklichsten Laufanimationen. Auch sehen die Rüstungen großteils besser aus […] Kommentar von Nico

1028 unserer männlichen Leser, also etwa 25,5%, hatten keine besonderen Präferenzen, was das Geschlecht ihres Charakters in MMOs angeht. Als Begründung dafür habt ihr in den Kommentaren zum Beispiel das Aussehen und Klassen, die zu dem Geschlecht passen müssen, angegeben:

In MMOs habe ich keine Präferenz zu einem Geschlecht. Es geht mir meist darum, dass es zur Klasse, dem Volk und der Fraktion passt. Wie sehen die Rüstungen an den jeweiligen Typen aus? Und je nach dem, was besser aussieht nehme ich einen Mann oder eine Frau. Kommentar von Darkyll

Die meisten Frauen spielen auch Frauen

So haben die Frauen abgestimmt: Im krassen Kontrast dazu standen die Ergebnisse unter den weiblichen Lesern, die abgestimmt haben. Satte 74,79% der Frauen spielen bevorzugt weibliche Charaktere. Das sind 362 Stimmen.

Lediglich 56 der befragten Frauen spielen in MMOs lieber Männer, was etwa 11,5% entspricht. Damit liegt das Ergebnis sogar unter „Ich bin weiblich, habe keine Präferenzen“, das von 66 der Frauen gewählt wurde. Das sind etwa 13,6%.

So haben die non-binären Leser abgestimmt: Bei unseren non-binären Lesern dominierte die Option „Ich habe keine Präferenzen“ mit 55 Stimmen, die 55,56% der Befragten ausmachten. Direkt dahinter folgten die bevorzugt weiblichen Charaktere mit 27 Stimmen und zum Abschluss kamen die non-binären Leser, die bevorzugt Männer spielen mit 17. Das waren je etwa 27,2% und 17,1% der Stimmen.

Seid ihr von dem Ergebnis genauso erstaunt wie wir? Oder habt ihr hellseherische Fähigkeiten und konntet die Stimmenverteilung voraussagen?

