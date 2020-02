Ist der weibliche Charakter, mit dem man gerade den Dungeon geschafft hat, in Wirklichkeit ein Mann? Wie viel Wahrheit steckt in dem Klischee? Lasst es uns gemeinsam rausfinden.

Worum geht’s hier? Es ist ein gängiges Klischee in MMOs und MMORPGs, dass ein großer Teil der weiblichen Charaktere, die sich in den Hubs und in Dungeons herumtummeln, eigentlich von Männern gespielt werden.

Es entstand ungefähr in den 1990er Jahren, als es in der Gaming-Szene tatsächlich noch weniger Frauen gab, als es heutzutage der Fall ist. Die Games gaben ihren Spielern die Wahl, ob sie als ein Mann oder eine Frau spielen wollen und es gab rein statistisch mehr Fälle, in denen sich weibliche Charaktere als Männer entpuppten. (via statista.com)

Mit der Zeit stieg die Menge der weiblichen Zocker sowohl bei Single- als auch bei Multiplayer-Spielen an. Doch das Klischee blieb.

Die Gründe dafür, dass man sich in einem Spiel für ein Geschlecht entscheidet, das dem eigenen nicht entspricht, können vielfältig sein:

Man findet das Geschlecht äußerlich ansprechender

Man möchte einfach etwas anderes ausprobieren

Weil man Rollenspiel betreibt und sich einen interessanten Charakter ausgedacht hat

Oder man hat keine Präferenzen und hat einfach irgendwas genommen, das gut aussieht

Es gibt zahllose Memes und Witze darüber, dass weibliche Charaktere eigentlich von Männern gespielt werden

So könnt ihr abstimmen: Die Abstimmung findet ihr unter diesem Beitrag in einer Box. Jeder hat nur eine Stimme, die er vergeben kann.

Also erzählt mal: Haben eure Spielcharaktere grundsätzlich das gleiche Geschlecht wie ihr selbst oder gibt es da Unterschiede? Wovon hängt eure Wahl ab? Oder ist euch das Geschlecht eigentlich vollkommen egal?

Die Umfrage endet am 5. März. Viel Spaß beim Abstimmen!

Welches Geschlecht wählt ihr in MMOs? Bin männlich, spiele bevorzugt Männer

Bin männlich, spiele bevorzugt Frauen

Bin männlich, habe keine Präferenzen

Bin weiblich, spiele bevorzugt Männer

Bin weiblich, spiele bevorzugt Frauen

Bin weiblich, habe keine Präferenzen

Bin non-binär, spiele bevorzugt Frauen

Bin non-binär, spiele bevorzugt Männer

Bin non-binär, habe keine Präferenzen