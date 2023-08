Diablo 4: Spieler kritisieren Zeiten des Weltbosses, scherzen darüber, den Job zu kündigen und Partner zu verlassen

Die Weltbosse sind in Diablo 4 ein beliebter Anlaufpunkt, um ein paar XP und Legendarys zu farmen. Dass sie allerdings nicht so häufig spawnen, ärgert viele Spieler, denn zu den Zeiten sind die meisten arbeiten oder im Bett.

Aktuell sieht es so aus, als würden Weltbosse alle 5 bis 6 Stunden spawnen. Ihr findet einen Hinweis auf einen Weltboss stets auch auf der Weltkarte inklusive Timer.

Weltbosse bringen neben dem Endgame-Content wie der Höllenflut und Legions-Events guten Loot und vor allem Legendarys ein.

In der Beta war der Weltboss Ashava für viele Spieler zu schwer – so auch für den Chef von Diablo 4 persönlich. Der bekam hilfreiche Tipps aus der Community.

Es gibt zum aktuellen Zeitpunkt drei verschiedene Weltbosse. Diese spawnen alle 5–6 Stunden an einem Ort auf der Map, der dann durch ein Symbol gekennzeichnet ist. Die Zeiten dafür sind allerdings nicht gerade Arbeitnehmer-freundlich.

Somit schaffen es viele Spieler nur 1x am Tag zum Weltboss.

Hier seht ihr einen Druiden in Werwolf-Gestalt im Kampf gegen den Weltboss Ashava:

Spieler wünschen sich häufigere Spawns der Weltbosse in Diablo 4

Darum sind die Spawn-Zeiten unpraktisch für Arbeitnehmer: Auf Reddit schreibt der Nutzer FeelsAmazingManGun in dem Subreddit von Diablo 4 am 2. August in seinem Beitrag, dass der Weltboss wie in der Beta wieder alle 3–4 Stunden spawnen sollte.

Der durchschnittliche Erwachsene arbeite, habe Familie und könne nicht zwischen 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends online sein (via Reddit). Sein Beitrag verzeichnet aktuell 1.500 Upvotes und über 260 Kommentare.

Das sind die Zeiten: Ein Blick auf den Twitter-Account game8_d4boss zeigt auf, dass der Weltboss überwiegend mitten in der Nacht, morgens, mittags und am frühen Abend erscheint. Am 1. August waren die Zeiten: 02:00 Uhr, 08:00 Uhr, 13:00 Uhr und 19:00 Uhr. Im englischsprachigen Raum ist es, trotz Zeitverschiebung, ähnlich.

Für Arbeitnehmer bedeutet das somit, dass sie zu den Zeiten in der Regel entweder gerade schlafen oder arbeiten. Die Spawn-Zeit in den Abendstunden werde von den meisten genutzt.

„Die Zielgruppe sind Eltern in ihren 30ern“

Was sagen die Spieler dazu? Ein Kommentar mit über 600 Upvotes kommt von GneissFrog. Der verdeutlicht das Problem mit einem bösen Scherz: Er habe das Ziel der Seasonreise, den Weltboss 15x zu legen, abgeschlossen. Das sei einfach gewesen, nachdem er seinen „Job gekündigt und ein paar Kinder zur Adoption freigegeben hatte“ (via Reddit).

Auch frage er sich, ob es besser gewesen wäre, „die Kinder zu behalten und sie nach „Uber Uniques“ suchen zu lassen“ – aber die Items seien ja Account-gebunden.

Ein paar Nutzer schlagen als Möglichkeit vor, die Weltbosse mit Keys selbst beschwören zu können. Andere wünschen sich häufigere Spawns der Weltbosse. Der Nutzer punkinabox schreibt: „Ich weiß nicht, warum sie nicht alle 2 Stunden erscheinen können. Es ist nicht so, als ob sie ohnehin etwas Tolles fallen lassen.“

Der Nutzer Drag0nus1 schreibt: „Ich frage mich, ob Blizzard realisiert, dass ihre Zielgruppe Eltern in ihren 30ern sind, die nur 2–4 Stunden pro Tag Zeit haben, um dieses Spiel zu spielen.“

TravVdb merkt an, dass eine Aufgabe in der Seasonreise sei, den Weltboss 15x legen zu müssen. Es sei denn man möchte „Level 100 erreichen oder Uber Lilith töten, wovon ich wahrscheinlich beides nicht schaffen werde. Also für diejenigen, die [den Weltboss 15x legen] wollen, ist es ärgerlich.“

Die Seasonreise ist in Diablo 4 eine Mechanik, um in einer aktuellen Season Fortschritt für den Battle Pass zu sammeln. Dort findet ihr eine Vielzahl an Aufgaben, die ihr dafür abschließen könnt. Für viele Spieler stellt die Seasonreise den primären Antrieb dar.

Aufgaben in der Seasonreise sind es unter anderem, Ausrüstung aufzuwerten, Alptraum-Dungeons zu bewältigen, Höllenflut-Glut zu sammeln und das Echo von Varshan zu besiegen:

