Diablo 4 hat jetzt 2 Bosse, die euch einen Dungeon versauen und sie können im Team auftreten

Viele Fans von Diablo 4 sind noch nicht mit Season 3 warm geworden und kritisieren viele Aspekte der neuen Season. Vor allem die Gewölbe und der neue Begleiter Seneschall sind Themen der Kritik. Nichtsdestotrotz gibt es auch Spieler, die aktuell viel Spaß am Spiel und seinen neuen Mechaniken haben. Dazu gehört auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus: Diablo 4: Das Feature, das gerade alle in Season 3 nervt, macht mich richtig glücklich

Der User Dantebenuto hat so viel Respekt vor dem neuen Überraschungsboss, dass er vor ihm schon abgehauen ist, obwohl er glaubt, er könne ihn besiegen. In seinem Hardcore-Run sei er aber einfach zu vorsichtig.

Der User GaunerHarakiri postete auf Reddit ein Video, wie er auf Weltenstufe 4 in einem Gewölbe gleichzeitig gegen den Butcher und den Sohn von Malphas kämpfte. Er schaffte es, beide zu besiegen, in dem engen Raum gestaltete sich der Kampf aber durchaus als schwierig.

Der Butcher ist schon seit den Anfängen in Diablo 1 ein bekannter Boss des Franchise, und auch in Diablo 4 verbreitet er Terror und überrascht die Spieler während Dungeons. Mit dem Sohn von Malphas kam mit Season 3 ein weiterer Vertreter dazu. Dieser ist laut vielen Spielern sogar noch härter als der Butcher und kann in der neuen Dungeon-Art Gewölbe auftauchen.

Der Butcher in Diablo 4 kostete schon vielen Spielern das Leben. I n Season 3 wurde ein neuer Boss hinzugefügt, der genauso funktioniert, wie er und euch in Dungeons überraschen kann. Wie die Spieler jetzt herausgefunden haben, können beide sogar gleichzeitig auftauchen.

