Diablo 4: „Will direkt wieder gehen, wenn ich die sehe“ – Die schlimmsten Gegner in der Grube sind keine Bosse, sondern Spinnen

Die Grube ist eine neue Endgame-Aktivität in Diablo 4, die ziemlich herausfordernd sein kann. Nicht die Bosse stressen manche Spieler am meisten, sondern offenbar die Spinnen.

Der neue Endgame-Content „Die Grube“ hat bis zu 200 Stufen, die zunehmend härter werden. Anfangs waren die hohen Stufen so schwierig, dass sie nicht mal Experten geschafft haben. Und Spieler fragten sich, ob man die höheren Stufen überhaupt ohne Cheats schaffen kann.

Mit dem Patch 1.4.2 wurden Affixe und Schaden der Bosse angepasst, damit sie dem Schwierigkeitsgrad des Dungeons der jeweiligen Gruben-Stufe entsprechen. Auf Reddit klagen Spielerinnen und Spieler jetzt aber über ganz andere Gegner.

Über welche Gegner meckern die Spieler? Auf Reddit fragt „Darth-Jaybles“ am 1. Juli die Community von Diablo 4, ob er der Einzige sei, der einen Gruben-Run direkt abbrechen will, sobald er im ersten Raum Spinnen sieht. Er sei nicht „arachnophob oder so“, aber die ständigen Verlangsamungen und das Gift seien einfach unangenehm.

In den Kommentaren diskutieren verschiedene Nutzerinnen und Nutzer über die nervigsten Feinde in der Grube. „TheGantrithor“ stimmt dem Ersteller des Beitrags zu:

Geht mir genauso. Aber es gibt zwei Arten von Spinnen. Die erste Art ist nicht so schlimm, weil sie ein Netz werfen, das sich sozusagen verteilt. Aber die zweite Art ist eine Katastrophe. Sie werfen DREIFACHE Netze wie Artillerie mit Präzision und in einem Bogen, der dich vom anderen Ende des Raumes und sogar außerhalb des Bildschirms treffen kann. […] Ausweichen ist fast unmöglich. Und noch SCHLIMMER ist, dass jede Karte, die Spinnen hat, auch die Leichenbogenschützen hat. Es ist einfach ein Durcheinander aus gesniped werden und Tränke verbrauchen. Ich gehe sofort raus und setze zurück, wenn ich diese Spinnen sehe. Zeitverschwendung. Es ist keine Frage, ob sie mich töten, sondern wann.

Welche Gegner stören andere Spieler? In den Kommentaren stimmen „Darth-Jaybles“ einige Leute zu. Andere nennen Schlangen, vor allem wegen des Gifts – ähnlich wie bei den Spinnen. Trotz maximaler Resistenz kann das ziemlich reinhauen und viel Leben abziehen. Kommen Attacken, wie in etwa Netze hinzu, die den Spielcharakter verlangsamen oder festhalten, kann das gefährlich werden. Auch in „Vessel of Hatred“, der ersten Erweiterung für Diablo 4, könnten Schlangen eine Rolle spielen.

„bitemejackass“ schreibt dazu: „Im Ernst, diese Schlangen sind echt nervig. Ich hasse die Giftigen, aber die mit Blitzschaden sind noch schlimmer. Ich gehe einfach weg, wenn ich Blitzschlangen sehe. Keiner hat Zeit für diesen Blitzschlangen-Unsinn.“ Und „bigmanorm“ antwortet, er sei überzeugt, dass Widerstand gegen Blitz nicht funktioniere.

Auch für „Korghal“ gibt es nichts Schlimmeres als ein Schlangen-Orakel mit Blitzschaden: „Man ist einen Moment abgelenkt und plötzlich ist man tot, weil einen drei Strahlen zu Asche brutzeln.“ Und „bitemejackass“ entgegnet: „Ugh, ja, die sind die schlimmsten. Ich sehe sie und weiß, dass ich in einer Sekunde tot sein werde, egal, was ich mache.“

Welche Gegner nerven euch am meisten in der Grube? Würdet ihr den Durchgang dann auch direkt beenden, oder bleibt ihr trotzdem drin? Falls ihr zu denjenigen gehört, deren Spielcharaktere eher bei den Bossen in der Grube draufgehen, haben wir einen Tipp für euch, mit dem ihr nach dem Respawnen unnötige Laufwege zurück in die Boss-Arena spart.