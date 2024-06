Diablo 4: Mit einem Trick spart ihr in der Grube wichtige Zeit nach dem Respawn beim Bosskampf

Die Grube ist eine neue Endgame-Aktivität in Diablo 4 und dort zählt jede Sekunde. Sterbt ihr beim Boss, verliert ihr wertvolle Zeit – aber mit einem Trick spart ihr euch die langen Laufwege.

In Season 4 kam die „Grube des Werkmeisters“ als neue Endgame-Aktivität in Diablo 4 hinzu. Dort spielt die Zeit eine wichtige Rolle, denn: Endet euer Timer, bekommt ihr keine Mats. Dabei sind die ein Grund, warum man sich in die Grube begibt, denn: Ihr braucht sie für das Masterworking (Vollendung).

Und nicht nur, dass die 15 Minuten irgendwann ablaufen – es wird auch noch Zeit von eurem „Meisterschaftstimer“ abgezogen, sobald euer Spielercharakter stirbt:

der erste Tod entfernt 30 Sekunden

der zweite Tod entfernt 60 Sekunden

der dritte und alle weiteren Tode entfernen 90 Sekunden

Besonders ärgerlich ist das, wenn ihr es bereits bis zum Boss geschafft habt und in dem Kampf sterbt. Auf höheren Stufen sind manche Bosse ziemlich hart und können euch oneshotten. Ihr respawnt dann ziemlich weit weg, müsst den Weg zurücklaufen und erneut durch die Portale zur Arena gehen. Aber ein Spieler hat einen Trick verraten, wie ihr euch das ganz einfach sparen könnt.

Elixiere erhöhen etwa eure Angriffsgeschwindigkeit, eure Rüstung oder euer maximales Leben. Das kann euch in der Grube helfen. Hier ein Tipp, wenn ihr sie regelmäßig vergesst:

Aufgedeckte Bereiche ermöglichen Respawns

Wie spare ich Zeit in der Grube? Auf Reddit schimpft „Alternative_Ad_27“ am 19. Juni, die Checkpoints in der Grube seien „schwachsinnig.“ Er sei während des Bosskampfes gestorben und wurde zurück auf die 1. Ebene der Grube teleportiert.

Im Kommentar gibt ihm „OrionzDestiny“ einen Tipp: „Ich weiß, das ändert nichts an dem, was passiert ist, aber wenn ihr in Zukunft den dunklen Bereich aufdeckt, sobald ihr in die Bossarena kommt, bleibt ihr beim Sterben in der Bosskammer.“

Das bedeutet konkret: Sobald ihr durch das Portal zum „Wächterversteck“ gelangt, müsst ihr den gesamten Bereich der Ebene auf der Map aufdecken. Der ist zum Glück ziemlich klein, sodass das schnell erledigt ist.

Klappt das wirklich? Wir haben das in mehreren Versuchen getestet und Folgendes festgestellt:

Stirbt der Spielercharakter beim Bosskampf, ohne, dass der gesamte Bereich aufgedeckt wurde, sind wir eine Ebene davor respawnt.

Stirbt der Spielercharakter beim Bosskampf, nachdem der gesamte Bereich aufgedeckt wurde, sind wir direkt vor der Arena respawnt.

In unseren Durchgängen hat das also tatsächlich geklappt. Versucht es am besten mal selbst. Da die Bossarena ohnehin nie besonders groß ist, verliert ihr beim Aufdecken kaum Zeit. Das schadet also nie.

Das gesamte “Wächterversteck” wurde aufgedeckt – und wir respawnten direkt vor der Tür.

Die Grube kann vor allem auf höheren Stufen ziemlich knackig werden – umso wichtiger ist es, keine Zeit zu verlieren. Je höher die Stufe der Grube ist, die ihr abschließt, desto bessere und mehr Materialien erhaltet ihr. Wie ihr die Endgame-Aktivität überhaupt startet, wie sie abläuft und welche Mats ihr dort genau bekommt, erfahrt ihr in unserem Guide: Diablo 4: Die Grube/Pit – Mats, Location und Level der Endgame-Aktivität