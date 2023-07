Diablo 4: Neuer Patch entfernt heute einen der nützlichsten Bugs von Season 1 – Patch Notes auf Deutsch

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Am Freitag, den 28. Juli, wollen die Entwickler in einem neuen Campfire Chat konkreter über die Neuerungen sprechen. Wie Community-Chef Adam Fletcher versprach, soll „kurz darauf“ der Patch erscheinen, vermutlich innerhalb von 1-2 Wochen.

Blizzard plant aktuell mehrere Patches und Hotfixes, die noch anstehen. Die meisten davon sollen vorerst Bugs fixen und Stabilität erhöhen. Allerdings steht auch in den kommenden Tagen der große Patch 1.1.1 mit etlichen Balance-Änderungen an, darunter:

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

In der Nacht auf den 27. Juli waren die Server von Diablo 4 down, um einen neuen Patch aufzuspielen. Dieser hat mehrere Fehler behoben, darunter einen, durch den ein Reise-Schritt der Season 1 in wenigen Sekunden abgeschlossen werden konnte. Die Patch Notes auf Deutsch findet ihr hier.

Insert

You are going to send email to